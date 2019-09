PSOE i Unidas Podemos no han avançat en res durant la segona reunió dels equips negociadors. Les dues formacions segueixen enrocades en les seves mateixes posicions i, si ha servit per a alguna cosa la trobada, és per constatar que, avui dia, cap formació es mourà: els socialistes només volen governar en solitari i el grup confederal demana negociar una coalició.



Portaveus de tots dos partits han explicat després de la fi de la reunió que no continuaran amb les trobades si l'altra formació no es mou. El PSOE ha anunciat que no tornarà a cridar a la formació morada si segueixen amb el seu únic plantejament de govern de coalició i, a més, han anunciat que no hi haurà reunió entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias si prèviament no hi ha acord programàtic, en contra del que va dir la portaveu del Govern central, Isabel Celaá el passat divendres.

Les declaracions de Pablo Echenique no han estat més positives. "La conclusió és que el PSOE no es mou del seu plantejament de formar un govern de partit únic. A més, ens han plantejat que si no ho acceptem, entenen que no ha d'haver-hi més reunions, que s'aixequen de la taula de negociació. Ens sembla un error", ha exposat el Secretari d'Acció de Govern i principal negociador.



Echenique també ha explicat que han demanat als socialistes que per a ells qualsevol negociació havia de tornar al punt en el que es van quedar el juliol. També ha assegurat que no es plantegen donar els "vots gratis" al PSOE: "Pensem que seria una opció enormement irresponsable que conduiria al nostre país a una gran situació d'inestabilitat".

El PSOE ha confirmat a la reunió que Sànchez no acceptarà l'encàrrec del rei si no compta amb tots els suports

Aquesta opció tampoc la contempla el PSOE, ja que la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, ha dit que no volien rebre el suport d'Unidas Podemos sense haver tancat un acord programàtic.



En el cas que això segueixi així i que no hi hagi un gir en algunes de les posicions, aquest periple acabarà amb eleccions el novembre vinent. Els socialistes han transmès a Unidas Podemos durant la reunió que Pedro Sánchez no acceptaria l'encàrrec del rei, si torna a donar-li la seva confiança, si no compta amb tots els suports per a passar la investidura.



Adriana Lastra ha demanat a Unidas Podemos que reflexioni la seva posició els dies que encara queden abans del 23 de setembre i acceptin l'oferta dels socialistes d'acord programàtic, mecanismes de control perquè es compleixi els pactes i càrrecs d'aquests partits en altes Institucions de l'Estat. "I sí que els demano que facin una reflexió sobre el que no es mereix aquest país", ha afegit.



Llastra ha indicat que només hi haurà més trobades si els ho demana Unidas Podemos i si no són exclusivament per plantejar un govern de coalició, "però ens asseurem les vegades que siguin necessàries per arribar a un acord programàtic i que aquest país tingui un Govern progressista", va dir.



La reunió d'aquest dimarts ha durat entorn de quatre hores. Els equips negociadors han començat la trobada a les 11.00 hores. Com a la reunió de la setmana passada han acudit la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo; la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; i la portaveu parlamentària Adriana Lastra. I, per part del grup confederal, han assistit Pablo Echenique, secretari d'Acció de Govern de Podemos; Ione Belarra, portaveu adjunta al Congrés; Jaume Asens, diputat d'En Comú Podem; Enrique Santiago, parlamentari al grup per part d'IU i el PCE; Yolanda Díaz, portaveu de Galícia En Comú; i l'únic diputat d'Equo Juantxo López de Uralde