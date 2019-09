A las once de la mañana los equipo negociadores de PSOE y Unidas Podemos volvieron a reunirse en el Congreso de los Diputados, en un ambiente pesimista en cuanto a las posibilidades de que haya un acuerdo, pero sin que nadie quiera todavía arrojar la toalla y dar por rotas las negociaciones.

El segundo encuentro entre ambos partidos vino precedido por declaraciones de ambas partes en las que se mantienen en sus posiciones del pasado jueves, que acabaron provocando el fracaso de la reunión.

El PSOE asegura que la propuesta de Gobierno de coalición no se va a volver a poner encima de la mesa y se aferra a su última oferta de acuerdo programático, mecanismos de control y cargos de Unidas Podemos en Instituciones del Estado, lo que han dado en denominar como la "tercera vía":

Por su parte, Unidas Podemos se mantiene en pedir un Gobierno de coalición y retomar las negociaciones de julio con la propuesta de una Vicepresidencia y tres ministerios., y abordar las competencias de cada área.

Además de estas declaraciones, la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo también criticó este martes que la posición de Unidas Podemos fuera inamovible e insistió en que no hay "confianza" para hacer una coalición. Pablo Iglesias concedió otra entrevista casi a la misma hora en la que pidió "sensatez" al presidente en funciones y descartó dar los "apoyos gratis" al socialista: "En política no hay que elegir el mal menor".

No obstante, la reunión no acabará con una decisión definitiva en torno a si habrá acuerdo para la investidura o no, ya que sea cual sea el resultado de este segundo encuentro todo quedará pendiente de una próxima reunión entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez; y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Sin embargo, la relación entre los dos dirigentes se ha enfriado mucho durante estos meses. La negociación para el pacto presupuestario la salvaron Sánchez e Iglesias, pero ahora no está claro si ambos dirigentes podrían ponerse de acuerdo. "No hablamos desde que me escribió para felicitarme por el nacimiento de mi hija. Es impresionante... pero espero que no haya elecciones. No le pido que sea de izquierdas, pido que no mienta", dijo el secretario general de Podemos este martes sobre el presidente en funciones.