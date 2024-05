Publiquen la bibliografia més completa sobre la vida i obra de Jacint Verdaguer: "Té molts fils per on estirar"

Àlvar Valls i Roser Carol acaben de publicar la Bibliografia general de Jacint Verdaguer (1864-2023). Es tracta d'un volum que recopila les publicacions sobre la vida i obra del poeta de Folgueroles, siguin seves o facin referència a ell o al seu treball. L'obra la publica Verdaguer Edicions. En declaracions a l'ACN, Carol ha assenyalat que Verdaguer tenia molta producció i va ser una persona "molt estimada".

Més enllà d'això, Carol ha destacat que també va ser una persona "amb una vida atzarosa, que va viatjar molt, va conèixer molta gent, i per això té tants fils per on estirar". La bibliografia, amb més de 9.000 referències, es presenta aquest divendres coincidint amb l'inici de la Festa Verdaguer, que s'allargarà fins el 10 de juny amb actes a Folgueroles i a Barcelona.

Àlvar Valls i Roser Carol són dos estudiosos del poeta Jacint Verdaguer. Fa gairebé vint anys que desenvolupen una tasca ingent per compilar tot allò relacionat amb ell. Al volum s'hi pot trobar des de l'obra que ell mateix va produir, fins a articles que es van escriure sobre ell, però també referències al musical que en va fer recentment el compositor Arnau Tordera o traduccions de les seves obres a altres idiomes.

A més, també hi ha curiositats com ara l'asteroide que l'astrònom tortosí Jaume Nomen va descobrir l'any 2000 i que li va posar de nom Verdaguer, coincidint amb la commemoració del centenari de la seva mort.

"Verdaguer és segurament l'autor català més estudiat, però no tenia cap bibliografia"

El projecte va néixer perquè els dos estudiosos van veure que hi havia molts estudis relacionats amb Verdaguer però cap bibliografia. "Verdaguer és segurament l'autor català més estudiat, juntament amb Llull, però vaig trobar que hi havia molts llibres, biografies i estudis de la seva vida i obra, però cap bibliografia", explica un dels autors, Àlvar Valls. En aquesta bibliografia els autors presenten més de 9.000 fitxes bibliogràfiques estructurades en 32 seccions temàtiques i que s'agrupen en dues grans parts: "Obres de Verdaguer" i "Obres sobre Verdaguer".

Els autors asseguren que Verdaguer és "el primer poeta català del segle XIX" i, com a tal, consideren que "ha estat prou reconegut" però admeten que potser "no ha estat prou conegut". Creuen que, cinquanta anys enrere, "als pobles encara tothom parlava al carrer de Mossèn Cinto". "Al meu poble, a la Bisbal d'Empordà, tots els nens sabíem qui era Mossèn Cinto i sabíem algun tall de la seva poesia. Ara, en canvi, no sento els nens parlar de Mossèn Cinto, però tampoc els sento parlar de les històries vora el foc que explicaven les àvies", admet Roser Carol.