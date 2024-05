Caos en Ourense: Jácome, el PP y el PSOE se amenazan con mociones de censura en el Ayuntamiento y la Deputación

El laberinto político por el que deambulan desde hace años la provincia de Ourense y su capital se intrincó aún más con el que cruce de amenazas de mociones de censura en la Deputación y en el Ayuntamiento, apenas un año después de que fueran elegidos los representantes políticos de ambas instituciones.

El miércoles, coincidiendo con el aniversario de las elecciones municipales del 28M, el PSOE anunció que estaba dispuesto a negociar con el PP y con el BNG el desalojo de la Alcaldía de la ciudad de Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana (DO). El viernes, el alcalde tuiteó su respuesta en su cuenta de X: proponer formalmente a socialistas y nacionalistas "una alternativa a la presidencia de la Deputación", que ejerce el popular Luis Menor.

Jácome fue el ganador de los comicios locales del año pasado. Democracia Ourensana obtuvo en ellos diez concejales, tres más de los que tenía, con cerca del 34% de los votos. El PP (siete ediles con el 24%) prefirió pactar con él antes que negociar con el PSdeG (seis actas y 19% de sufragios) y BNG (cuatro concejales y 16%).

El partido de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda se aseguraba así el poder en la Deputación tras la abrupta salida de la misma del hoy senador Manuel Baltar, inmerso en varios escándalos de corrupción y pendiente de juicio por el Tribunal Supremo por un delito contra la seguridad vial.

Sin mayoría absoluta

Menor tampoco tiene mayoría absoluta en el organismo provincial, donde la barrera son 14 escaños y el PP sólo ostenta 11, por ocho del PSOE, cuatro de DO y tres del BNG. El acuerdo con Jácome, sin embargo, le valió para hacerse con la presidencia de la Deputación, que de momento mantiene intactas las redes clientelares que dependen de ella y que la familia Baltar se trabajó durante décadas de prácticas corruptas y caciquiles.

La portavoz del PSOE, Natalia González, justificó la propuesta de moción de censura contra DO en que a su juicio el alcalde ha dejado el alcalde al Ayuntamiento en la "bancarrota", e instó a nacionalistas y populares a destituir a Jácome "antes de que sea tarde". El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, avaló el viernes la iniciativa, y Menor también se mostró abierto a negociarla "sin líneas rojas".

El portavoz del BNG, Luis Seara, recogió el guante con reticencias recordado que fue el PP el que "convirtió a Jácome en lo que es", e instó al PP a pedir perdón a la ciudadanía por haberle hecho en alcalde hace cinco años.

No es la primera vez que el regidor se enfrenta a una amenaza similar que luego no fructifica por las diferencias entre sus rivales. En 2020, Jácome gobernaba en coalición con el PP, pero las acusaciones de miembros de su partido sobre el cobro de mordidas a los asesores que nombraba a dedo provocaron la ruptura del Gobierno local y la salida de DO de cuatro concejales de su equipo.

Amenaza

El alcalde se quedó en minoría, pero su amenaza de derribar al PP de la Deputación, que entonces presidía Baltar, surtió efecto y obligó a Feijóo, por entonces presidente de la Xunta, a frenar los intentos de derrocarlo que se plantearon ese año y en 2021.

En las municipales de mayo de 2023, tras una campaña marcada por los audios publicados por el diario La Región en los que Jácome reconocía prácticas corruptas como cobrar comisiones en dinero negro, DO se convirtió en la fuerza más votada en la ciudad.

Jácome y Feijóo, en una imagen de archivo. — DO

Desde entonces, y al margen de los escándalos protagonizados por los Baltar, no han dejado de sucederse polémicas y disparos cruzados entre el PP y DO. El Ayuntamiento lleva cuatro ejercicios consecutivos sin presupuestos, y Jácome ha cesado al interventor municipal, a la tesorera y a la jefa de la policía local, funcionarias a las que acusa de interferir en su labor.

El verano pasado, llegó a las manos con el editor de La Región, en un altercado que acabó con el propietario del periódico, Óscar Outeiriño, detenido y acusado de agresión.

El chófer de Baltar

En el último pleno, celebrado el pasado viernes, Menor renunció una propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo de la Deputación que pretendía convertir en jefe del parque móvil al que fuera chófer de Baltar, una trabajador de la plantilla de personal laboral que ejerce irregularmente esa función desde hace años porque no es funcionario.

El sucesor de Baltar ha mantenido de momento la estructura que dejó su antecesor en la Deputación, y mantiene como cargos de su confianza a los que eran de éste, entre ellos la treintena de funcionarios a los que Baltar premió el año pasado con gratificaciones injustificadas justo antes de dejar su puesto.

Menor también ha accedido a pagar con dinero de la Deputación la cuantía triplicada de al menos una multa por exceso de velocidad en un coche oficial del organismo cuando presumiblemente lo conducía Baltar.