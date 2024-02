Armando Ojea: la 'esmorga' ouresana se traslada a Compostela

El 30 de octubre de 1920 se publicó en Ourense (Orense no sabemos lo que es, pero en Galicia no está) el primer número de la revista Nós, que llevaba por subtítulo Boletín mensual da cultura galega. Los responsables fueron los integrantes del Grupo Nós, varios literatos que pretendían normalizar el uso del galego y elevar su estatus, dignificarlo. La revista fue uno de los referentes de nuestra cultura hasta que dejó de publicarse en 1936, poco antes del golpe de estado franquista. Entre sus miembros se encontraban algunos que anteriormente habían sido componentes del llamado Cenáculo Ourensán, como Ramón Otero Pedrayo o Vicente Risco.

El primero de ellos es uno de los autores favoritos de Armando Ojea (Ourense, 1961), candidato de Democracia Ourensana a las elecciones a la Xunta de Galicia. La obra elegida por el representante de DO es Arredor de si, novela en la que el protagonista inicia un viaje en busca de su propia identidad, declarándose en un primer momento antigaleguista hasta que viaja por Europa y se da cuenta de que Galicia nada tiene que envidiar a otros lugares del viejo continente. El partido de Ojea, sin embargo, tiene más que clara su identidad: Ourense first. En el muro de Facebook de la organización está escrito: "Es muy simple, si DO es llave en la Xunta, la provincia de Ourense [sic] recibirá más dinero de los presupuestos gallegos". Las cosas, claras.

La cara más visible de DO es Gonzalo Pérez Jácome, fundador del partido y actual alcalde de la ciudad de As Burgas, con Ojea como teniente de alcalde. Quizá no conozcan los famosos exabruptos y performances de Jácome, pero en Galicia se ha hablado de ellos en numerosas ocasiones. Es por ello que puede surgir la tentación de identificar al personaje con uno de los inicios de novela más memorables que tenemos en nuestra lengua, escrito por otro de los integrantes del Cenáculo: Risco y su O porco de pé. Dice así: Na postguerra, D. Celidonio ascendeu de porco a marrán e chegou a Alcalde. A parenta inflou como o fol da gaita (En la posguerra, D. Celidonio pasó de cerdo a marrano y llegó a ser Alcalde. La parienta se hinchó como el fuelle de la gaita).

Nada más lejos de la realidad: el líder de Democracia Ourensana ha demostrado con creces su habilidad al llevar a la formación desde la irrelevancia inicial a la situación actual, en la que podría convertirse en indispensable si el PP no consigue la mayoría absoluta.

Es por eso que al partido, y por ende a Jácome y Ojea, habría que identificarlos más bien con los versos que la escritora y profesora Dora Vázquez dedicó a Ourense, su querida ciudad natal, la de todos: ¡Medraches, miña terra! ... Medraches, / coma os nenos que a roupa lles foi sendo pequena, / e houbo que alongarlle apresuradas bastas. / Medraches cara o Miño e máis aló das Pontes. / Medraches cara o monte, o Polvorín e o Cumial, / cara a Valenzá e o Salto do Can, ¡cara tódalas bandas! (¡Has crecido, tierra mía! ... Has crecido, / como los niños cuya ropa era demasiado pequeña, / y hubo que alargarles apresurados dobladillos. / Has crecido hacia el Miño y más allá de As Pontes. / Has crecido hacia la montaña, el Polvorín y el Cumial, / hacia Valenzá y el Salto do Can, ¡hacia todas las bandas!).

Y es que Democracia Ourensana, medrar, medrou. Creado en 2001 de la mano de Jácome y otros compañeros y compañeras entre las que ya se encontraba Ojea, su lema era que "DO no es de derechas ni de izquierdas, sino de Ourense". La teoría muy bonita, pero ¿y la práctica?

En 2005 se presentan a sus primeras elecciones, autonómicas. Los votan poco más de seiscientas personas. En las municipales de dos años después casi triplican el resultado. En 2011 sacan dos concejales en la capital de provincia, su primera vez. Aunque en las autonómicas de 2009, 2012 y 2016 no consiguen representación, su ascenso en el ámbito municipal es fulgurante: en 2015 consiguen ocho concejales en Ourense, convirtiéndose en segunda fuerza por detrás del PP; dos en Barbadás y dos en Pereiro de Aguiar. Además, Jácome y Ojea entran en la Deputación.

Será en las elecciones de 2019 cuando DO se haga con la alcaldía de la ciudad pactando con el PP, a pesar de que los azules son la segunda fuerza en número de votos y la formación de Ojea, tercera, ambas con siete concejales. El pago fue mantener a José Manuel Baltar (el ahora senador al que le gusta la velocidad) como presidente de la Deputación de Ourense, a pesar de que Jácome había dicho que el órgano y la familia que lleva décadas gobernándolo eran "la zona cero de la corrupción", y que terminaría con el baltarismo. A la vista está que no lo cumplió.

Pero si creían que todo esto les restaría apoyos, nada más lejos: en las últimas elecciones municipales, en 2023, su partido se convirtió en la primera fuerza política con 10 concejales. Jácome fue elegido alcalde de nuevo y Ojea es teniente de alcalde, gracias otra vez al mutuo apoyo que el PP y DO se dan desde hace cinco años, aunque hayan renegado los unos de los otros varias veces y en público. Es decir: en la práctica, DO solo han pactado con la derecha.

Armando Ojea, según el currículo que ofrece el partido, es licenciado en física y ha sido profesor de música y de matemáticas en una academia, además de que "habla 12 idiomas y es de los pocos españoles que conoce el idioma étnico Wólof, de Senegal y Gambia. Es además diletante en marketing, biología y psicología". En enero renunció a su acta en la Deputación, ya que la ley electoral gallega no permite ser candidato a la Xunta ni a diputados provinciales ni a alcaldes (dicen que por eso no se presenta el propio Jácome), pero seguirá siendo teniente de alcalde hasta nuevo aviso.

Él y Jácome conforman un binomio de base sólida, pero los cimientos de Democracia Ourensana son menos estables: llegaron a quedarse solos en el ayuntamiento cuando en 2020 dimitieron de cinco de los siete concejales de su grupo de gobierno, y existen acusaciones de corrupción por parte de exmiembros del partido, así como multas de la Junta Electoral por usar la web municipal para hacer propaganda en la campaña del 28M o grabaciones del diario La Región en las que ambos salen implicados en el supuesto manejo de dinero negro. Incluso ha habido agresiones físicas del alcalde y al alcalde . Una perpetua esmorga (fiesta, juerga, parranda), como la novela que marcó un hito en la literatura gallega de otro ourensano de pro, Eduardo Blanco Amor.

Si Democracia Ourensana marca un hito también en la historia política de nuestra comunidad y eleva a Ourense a la categoría de imprescindible lo comprobaremos el próximo 18 de febrero, aunque el resto de partidos venga diciendo desde hace años que a los de Ojea, ni agua. Algunos ya se han comido sus palabras (varias veces). Veremos si esta vez les toca a las formaciones de izquierda pasar por el aro. Pasar pola pedra, que decimos aquí.