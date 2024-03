L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont anunciarà dijous si es presenta com a candidat a les eleccions al Parlament del 12 de maig. Ho farà en un acte a la tarda des d'Elna, al Rosselló. Així ho ha avançat Catalunya Ràdio. La setmana passada Puigdemont ja va avançar que li faria molta il·lusió ser al Parlament en el debat d'investidura.

També ha de decidir si renuncia a encapçalar Junts a les eleccions europees del 9 de juny. Des del partit ja han apuntat que veuen difícil que sigui candidat als dos comicis. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha avisat que Puigdemont està disposat a tornar a Catalunya i que el detinguin.

L'expresident ja va encapçalar la candidatura de Junts a les eleccions al Parlament del 2017 i del 2021, tot i que en les dues ocasions a la pràctica era un candidat simbòlic, ja que no podia fer campanya físicament des de Catalunya ni ser investit al Parlament. La raó és que si tornava tenia la certesa que seria detingut arran de l'acusació del jutge del Suprem Pablo Llarena contra ell pels fets de l'1-O.

En aquesta ocasió, Puigdemont resta pendent de l'aprovació de la llei d'amnistia que, de ben segur, no arribarà de forma definitiva fins després de les eleccions al Parlament. A la pràctica, això suposarà que, novament, no podrà fer campanya físicament des de Catalunya, més enllà dels anuncis de Boye.

A més a més, a l'espera del que anunciï dijous -Junts té molt clar que vol que Puigdemont lideri la candidatura-, el 7 de maig s'acaba el termini per presentar les llistes a les eleccions al Parlament Europeu. Tenint en compte que no és possible ser alhora diputat al Parlament i a l'Eurocambra, aquell dia marcarà finalment si Puigdemont ho aposta tot a Catalunya o vol conservar la immunitat que li dona la condició d'europarlamentari. Un moviment, però, que si el fa significarà que seguirà exercint de candidat simbòlic, i no efectiu, a la Generalitat.