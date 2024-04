Puigdemont assegura que tornarà a Catalunya per la investidura encara que no sigui escollit president

El candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig, Carles Puigdemont, ha anunciat que tornarà a Catalunya el dia del ple d'investidura encara que no sigui escollit president de la Generalitat. Així ho ha avançat en una entrevista a Rac1 des de Perpinyà, la primera des que va anunciar la seva candidatura. "Es tanca una etapa personal i política. Es tanca l'etapa de l'exili i s'acaba el gruix de la repressió", ha afegit.

L'expresident i cap de llista de Junts, que s'ha mudat a la Catalunya Nord per encarar la campanya del 12-M, però, ha anunciat que deixarà la política activa si no aconsegueix ser investit president. Creu que tindria "poc sentit" fer de cap de l'oposició per "controlar" un altre cap del Govern o marxar a "escalfar una cadira" al Senat.



"El retorn que hem estat treballant tants anys no pot ser un acte al servei d'una estratègia electoral, ni de provocació, ni una gamberrada"

Puigdemont ha assegurat que encara que ho pugui fer legalment no tornarà a Catalunya en un context electoral. Segons ha dit, no vol posar el seu retorn al servei del partit. "El retorn que hem estat treballant tants anys no pot ser un acte al servei d'una estratègia electoral, ni de provocació, ni una gamberrada", ha conclòs.

Sobre la seva citació al Tribunal Suprem el juny pel cas del Tsunami, Puigdemont ha afirmat està "absolutament convençut" que quedarà en "paper mullat" quan entri en vigor l'amnistia el mes de maig. La declaració és voluntària i els permetrà fer-la per videoconferència entre els dies 17 i 21 de juny. "Ara el Suprem accepta la modalitat de delcaració per via telemàtica, una via que sempre ens han denegat des del 2017", ha criticat.



"Colze a colze"

Sobre la proposta de cara a cara que va fer Pere Aragonès a Carles Puigdemont, el juntaire diu que el que cal és un "colze a colze" amb els qui comparteixen els ideals independentistes, i no pas "un cara a cara per fer visibles confrontacions electoralistes".

"No ens cal un cara a cara entre independentistes, sinó treballar colze a colze", ha dit. En aquest sentit, ha afegit que el cara a cara és una lògica que s'ha de dedicar a altres. "Amb qui ens haurem de barallar per defensar els interessos de Catalunya no és amb Salvador Illa, sinó amb Pedro Sánchez. Si Sánchez vol un cara a cara, hi estic disposat. Si Sánchez i Feijóo volen un cara a cara a tres bandes, encantat", ha dit.



Pactes postelectorals

Pel que fa als pactes postelectorals, Puigdemont aposta per "reconstruir la majoria independentista del 2017" per acabar el que es va començar aquell any. I, en aquest sentit, ha descartat un pacte de governabilitat amb el PSC. "Només vull tenir una majoria al Parlament si és independentista. No buscaré un pacte amb el PSC i no crec que el PSC el busqui amb mi", ha assegurat. Una altra cosa, segons Puigdemont, es que es facin acords puntuals amb els socialistes.

Preguntat per què passaria si Illa repeteix a Catalunya la jugada que va fer Jaume Collboni a Barcelona després de les eleccions municipals, que va comptar amb els vots del PP, Puigdemont ha avisat que "tindria poc sentit" que Junts donés suport a Madrid si la seva "franquícia" a Catalunya "es comporta de manera deslleial o posant pals a les rodes al que ha volgut una majoria de catalans".

Sobre si acceptaria els vots de l'extrema dreta d'Aliança Catalana per ser investit president, ha apuntat que no "s'ho ha plantejat".