Els eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han denunciat en una carta al president de l'Eurocambra, David Sassoli, les "greus irregularitats" de l'exmembre de la Junta Electoral Central, Andrés Betancor, i insten a la institució a obrir una investigació.



Segons afirmen a la carta, que avança 'Vilaweb', Betancor va ser "un dels artífexs que el Parlament Europeu fos conduït a creure" que Puigdemont, Comín i Ponsatí "no eren eurodiputats". D'altra banda, els tres parlamentaris de JxCat exigeixen que s'aparti a Cs de la presidència del comitè d'Afers Jurídics de la cambra, que és on s'ha d'analitzar els seus tres suplicatoris. Segons ells, l'actitud de Betancor i Cs representa un "atemptat al sistema democràtic".



En el text, els tres eurodiputats de JxCat qualifiquen el cas de "greu escàndol de corrupció". Puigdemont, Comín i Ponsatí també recorden a Sassoli que la Junta Electoral Central va "ometre" els seus noms per la qual cosa la Cambra no els va reconèixer com a eurodiputats.



La informació segons la qual un vocal de la Junta Electoral Central (JEC),

Andrés Betancor, hauria estat assessor de Cs entre els anys 2017 i 2019, i a sou d'aquest partit per aquesta activitat, ha aixecat un nou escàndol sobre la falta de neutralitat de l'organisme responsable de l'arbitratge dels processos electorals.



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que "presentarà una querella per suborn, prevaricació i/o delicte electoral contra Betancor i els que siguin responsables d'aquest escàndol que posa en dubte totes les decisions preses per la JEC els últims 2 anys".

Andrés Betancor, catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra, va passar a formar part de la JEC com a vocat a l'octubre de 2017, a proposta del partit que aleshores dirigia Albert Rivera. En aquell moment, segons que ha informat eldiario.es , ja ocupava un càrrec d'assessor i un despatx en la cinquena planta de les oficines que el Congrés dels Diputats destina a les formacions polítiques.

Dirigents polítics i juristes han posant l'accent en la gravetat del que s'ha descobert amb aquesta informació. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha denunciat que l'escàndol trascebndeix les fonteres de la JEC, perquè té implicacions en altes instàncies judicials europees i espanyoles.

Betanco, informa eldiario.es , és expert en Dret Administratiu i quan Cs li va oferir sou i despatx va demanar permís a la Universitat Pompeu Fabra per compatibilitzar les seves funcions docents amb el seu ingrés en la formació política. Només uns mesos després rebria una altra oferta, un lloc de vocal en la Junta Electoral Central, però davant el Congrés dels Diputats, Betancor va ocultar les seves vinculacions laborals amb Cs: "El 26 d'octubre de 2017 va comparèixer davant la comissió de nomenaments que li obriria la porta al principal àrbitre electoral del nostre país i no va dir una sola paraula dels seus vincles amb la formació que liderava Albert Rivera, segons figura en el Diari de Sessions". En aquella intervenció, l'aspirant a vocal de la Junta Electoral Central va recordar que "la finalitat de l'administració electoral és garantir la transparència i objectivitat del procés electoral i el principi d'igualtat".