Puigdemont emplaça a Felip VI a explicar-se

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha emplaçat al monarca Felip VI a explicar-se. En aquest sentit, ha acusat el rei d'abdicar de bona part dels catalans i prendre partit amb el discurs del 3-O. Ho ha explicat a l'entrevista a TV3, la primera després d'haver publicat el llibre M'explico. De la investidura a l'exili (La Campana). L'impulsor del nou JxCat ha puntualitzat que no s'esperava aquesta reacció del monarca, a qui considerava membre d'una "monarquia constitucional", i per tant amb una posició política neutra. "El dia 3 el rei es fa d'un partit polític", ha denunciat.

Entrevistat pel director de la cadena, Vicent Sanchis, l'eurodiputat, també ha parlat sobre la millora en la relació amb el president d'ERC, Oriol Junqueras. "Hem estat massa anys havent-nos de relacionar amb intermediaris", ha reconegut. El diumenge passat, Junqueras va afirmar en una entrevista amb Sanchís parlava amb Puigdemont "2 o 3 cops per setmana". "Sobre la família i sobre política, hi tinc una relació molt cordial", va remarcar.



"Grans parts dels malentesos els hem tingut perquè no hem pogut tenir una relació fluïda"

Ha explicat que, amb l'exvicepresident, intenten "millorar les tensions". "Jo ho celebro moltíssim. Espero que no s’estronqui", ha expressat. "Grans parts dels malentesos els hem tingut perquè no hem pogut tenir una relació fluïda", ha lamentat. En aquest sentit, l'eurodiputat ha afirmat que encara hi ha "discrepàncies" entre JxCat i Esquerra Republicana de Catalunya, però ha assegurat que "és normal" en política.



Sobre la decisió de convocar eleccions i no tirar endavant amb els resultats del referèndum de l'1-O, Puigdemont ha repetit que "només" tenien preparada "una resposta per una transició democràtica" i no per "una situació de violència extrema". En aquest sentit, ha explicat que la percepció que tenia del PSOE com una opció més moderada i oberta al diàleg va canviar després del 3 d'octubre. "El 3 d'octubre dibuixa un altre PSOE. És un gran punt d’inflexió", ha remarcat recordant l'aplicació de l'article 155, el qual va tenir el suport del partit liderat per Pedro Sánchez.

Respecte a una possible reforma de l'Estat amb els socialistes al capdavant, Puigdemont s'ha mostrat escèptic. "El règim té unes bases amb un cap d’estat i un istema judicial absolutament curcades. Jo no ho veig possible", ha opinat.

"La taula de diàleg no ha donat resultats"

Sobre la utilitat de la taula de diàleg, Puigdemont ha estat clar. "La taula de diàleg no ha donat resultats", ha explicat. Ha lamentat que Catalunya no ha tingut ni més recursos ni més competències des de la seva aplicació, i s'ha negat a acceptar el context de la pandèmia com una excusa. "El virus no ataca les competències, ni estatuts ni constitucions", ha remarcat. En aquest sentit, ha reforçat que treure les competències de la Generalitat durant l'estat d'alarma ha estat una decisió "política".

"Jo no he trencat el carnet del PDeCat"

Quan Sanchis li ha preguntat per la relació amb el PDeCat, la qual s'ha vist molt tensionada des de que l'expresident va fer una maniobra per arrabassar les sigles de JxCat al PDeCat, Puigdemont ha afirmat que ell "no ha trencat el carnet" de la formació liderada per David Bonvehí. "Hi ha una part de la direcció del PDeCat que està a JxCat", ha contestat.



"Si el Parlament m'investís és clar que hi aniria"

Si a les properes eleccions es presentés com a candidat i el Parlament l'acabés investint per via telemàtica, Puigdemont ha assegurat que tornaria a Catalunya a prendre possessió del càrrec. "Si el Parlament m'investís és clar que hi aniria", ha subratllat. Ha matisat, però, que "si el Parlament no té capacitat" per fer la investidura a distància "no té cap sentit" que es plantegi tornar. En aquest sentit, ha remarcat que a dia d'avui la unitat estratègia que hi havia al 2018 "s'ha desdibuixat" i "la situació és molt diferent" de la de fa dos anys.



"Jo vull defensar aquest Govern"

Quan Sanchis ha preguntat a Puigdemont sobre l'actual Executiu, Puigdemont ha saltat de pressa. "Jo vull defensar aquest Govern. Ho ha tingut més difícil que el meu. Ho tenia tot en contra", ha subratllat. En aquest sentit, ha explicat que l'aplicació del 155 es va quedar "d'esperit", i que això ha provocat que sigui l'Executiu amb "menys recursos i menys competències que cap Govern de la Generalitat". "Però no l'han tombat", ha celebrat.



Respecte a la gestió de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, l'eurodiputat ha assegurat que el Govern "no s’ha amagat", "ha donat la cara cada dia", i que no "ha maquillat les xifres". Tot i això, ha comentat que el model de salut pública a Catalunya està infrafinançat. "Com es pot gestionar un model sanitari si no disposem dels recursos reconeguts?", s'ha preguntat. Respecte a les morts a les residències de gent gran a Catalunya a causa de la Covid-19, Puigdemont ha afirmat amb la boca petita que és "una gestió millorable".