Puigdemont enterra les euroordres després de la sentència del TJUE: "Les fa inviables"

Cares de satisfacció entre els principals afectats per la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) emesa aquest dimarts sobre les qüestions prejudicials plantejades pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. En una compareixença des del Parlament Europeu, Carles Puigdemont ha valorat molt positivament la sentència del TJUE, que, segons l'expresident, "deixa les "extradicions en via morta i a la pràctica les fa inviables".

Puigdemont també ha destacat que la sentència confirma que la causa contra l'independentisme és col·lectiva després que el TJUE hagi identificat el moviment com un "grup objectivament identificable". "És un dia especial per posar en valor que no ens defensaríem de manera individual, sinó com a col·lectiu. En aquest sentit, ha remarcat la "gran importància" que per primera vegada el tribunal amb seu a Luxemburg parli de tombar euroordres si es constaten vulneracions en el tracte a "grups objectivament identificables".

L'expresident també ha destacat que és "molt significatiu" que la sentència s'allunyi de l'opinió de l'advocat general del TJUE, el francès Jean Richard de la Tour, que va dir que un país no ha de rebutjar la petició d'euroordre d'un altre estat. "Un fet que poc habitual", ha assegurat.



Tot i la satisfacció per part de la defensa dels exiliats, Puigdemont ha recordat que "hem de continuar lluitant". "Avui s'han consolidat coses que fa cinc anys que treballem. Som polítics, perseguits per idees polítiques i la persecució política no té lloc a la Unió Europea", ha dit. Sobre el seu retorn, l'expresident ha afirmat que "avui hi estem més a prop". "Des del primer dia valoro l'escenari de tornar lliure, no d'entregar-me ni rendir-me", ha dit.

També ha celebrat la sentència l'exconseller de Cultura Lluís Puig, un dels que més esperava aquesta resolució del TJUE, ja que Llarena va plantejar les qüestions prejudicials arran de la negativa de Bèlgica a executar l'ordre d'extradició contra ell. "Estem molt més forts, per presentar-nos de forma més valenta i forta davant de qualsevol petició d'extradició", ha remarcat.



Una valoració "tremendament positiva"

Per la seva banda, l'advocat Gonzalo Boye diu que la valoració és "tremendament positiva". Ha destacat que la sentència "canvia l'escenari jurídic" i diu que el Tribunal Suprem no és l'ens competent per jutjar el cas. Sobre com pensen acreditar que Puigdemont i la resta d'exclonsellers formen part d'un grup objectivament identificable, Boye ha dit que "hi ha més de 4.000 represaliats a Catalunya per causes relacionades amb l'independentisme".