Puigdemont participa en un acte amb altres presidents de la Generalitat a la Catalunya Nord amb la investidura en suspens

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha viatjat aquest dilluns a la Catalunya Nord per participar en un homenatge pels 50 anys de la mort del músic Pau Casals, organitzat per la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) al monestir de Sant Miquel de Cuixà, i al costat del president Pere Aragonès i els expresidents Quim Torra, José Montilla i Jordi Pujol. Els congregats l'han rebut a crits de 'President' i 'Independència', i molt han seguit l'acte de l'interior de l'abadia a través de la megafonia.

És la primera vegada que Puigdemont assisteix presencialment a un acte públic a la Catalunya Nord des que a principis de juliol el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) li va retirar la immunitat com a eurodiputat. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir esperar al recurs de Puigdemont a la decisió de Luxemburg abans de cursar noves euroordres per intentar detenir-lo. Una detenció a territori francès faria saltar pels aires les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez.

En la seva intervenció, Puigdemont ha reivindicat que el català sigui "una llengua d'Europa, continuï sent una llengua viva, al costat de totes les altres". I també ha defensat aquest el "deure" de buscar solucions "pel país, per la llengua i per la seva gent", i no "cap sortida personal", considerant que és el que hauria fet Pau Casals.

L'expresident Carles Puigdemont durant la seva intervenció a la Catalunya del Nord. — ACN / UCE

I és que l'expresident ha reivindicat el llegat de "generositat i fraternitat" del músic català. "Res del que va fer Pau Casals va ser pensant en ell ni buscant cap sortida personal per a ell, i tenim el deure de continuar fent el mateix", ha insistit l'eurodiputat de Junts per Catalunya. També ha destacat la voluntat del músic "d'oferir el seu talent i projecció internacional" per fer "palanca" per aconseguir canviar "coses que semblen difícils de moure".

Aragonès demana amnistia i autodeterminació

Per la seva part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que cal reclamar "més que mai" l'amnistia i l'autodeterminació. Ha qualificat de "fet excepcional" que els expresidents s'hagin de reunir "fora dels límits de l'estat espanyol", a les "comarques del nord". Aragonès veu "imprescindible" resoldre el conflicte i trobar una "solució democràtica perquè aquest acte d'avui passi a ser una normalitat".

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la seva intervenció a l'acte de l'UCE a la Catalunya del Nord. — UCE / ACN

El president ha tingut unes paraules en record de Pau Casals i n'ha reivindicat el llegat. Al mateix temps, ha defensat que en els darrers anys s'ha "avançat", tot i que "no tant com voldríem", ha apuntat.

Per la seva banda, l'expresident Jordi Pujol també ha reivindicat la importància de defensar "la llengua com a clau essencial de la identitat" i ha assegurat que es troba en una "situació crítica". Al seu torn, l'expresident Quim Torra ha assegurat que la llibertat és "indivisible": "O ets lliure o no ho ets". També ha lamentat que Casals no rebés el Nobel de la Pau l'any 1958.



Xiulets a Montilla

L'expresident de la Generalitat José Montilla també ha intervingut en l'acte, essent l'únic dels ponents que ha defensat una visió diferent del sobiranisme o l'independentisme. El socialista ha defensat una Espanya federal, el que ha estat contestat amb xiulets per part d'alguns dels assistents. "Tinc l'esperança que els que creuen que només hi ha una idea d'entendre Espanya arribaran a comprendre o, si més no, a acceptar que aquesta diversitat és un valor que cal protegir", ha dit.