Manuel Marchena s'ha convertit en un dels claríssims protagonistes del judici a la cúpula del procés. El magistrat president de la Sala penal del Suprem, responsable de jutjar aquesta causa, va endurir el to aquests dies, quan es tancava la 14a setmana de judici.



Marchena s'ha mostrat particularment bast amb les defenses en la 43 i 44 jornades, si bé també ha protagonitzat sonores picabaralles amb els testimonis -especialment de les defenses- i, en menor mesura, amb les acusacions, en aquests tres mesos de judici.

En gairebé totes les sessions, el magistrat sol treure a relluir la seva crossa "vamos a ver", i les defenses ja estan acostumades a sentir-li dir "formuli una altra pregunta", "abstinguin-se d'expressar valoracions", o "quan jo parlo, vostè calla". A la recta final de la causa, aquestes són 44 de les frases pronunciades per Marchena en les 44 sessions de judici a 12 dirigents independentistes que han transcorregut fins avui [aquí, el qui és qui en la causa].



1. "Està vostè davant l'autoritat judicial"



(24-04) A Albert Donaire, mosso d’esquadra: "Aviam, don Albert. No confongui l'escenari. Vostè ha estat citat com a testimoni. Es limitarà a respondre a les preguntes que li formulin les acusacions i les defenses. Vostè és un agent de l'autoritat i està vostè davant l'autoritat judicial”.



2. "No és un suggeriment"



(27-02) Al lletrat Francesc Homs: "No miri, no és un suggeriment, eh? Jo dic que és un suggeriment perquè vostè m'entengui [riures a la sala], però no és un suggeriment. Vingui".



Homs: "Entès, jo ja sé que és vostè qui mana aquí, faltaria més. Ho tinc molt clar".



Marchena: "Una pregunta, senyor Homs. Una preguntita".



3. "Vostè no ve a explicar-nos el seu grau d'al·lucinació o el seu estat febril"



(14-05) A la testimoni Marina Garcés: "No ens parli de la seva febre. I no em repliqui". "Vostè no ve aquí per a comptar al tribunal el seu grau d'al·lucinació o el seu estat febril".



4. "Digui-li al seu client el que consideri oportú"



(12-03) A la lletrada Judith Gené, que preguntava per la possible dispensa d'assistir al testimoni Amadeu Altafac, que a més és el seu representat en una altra causa: "El que no li pot dir el tribunal és, 'tranquil, no vingui'”.



Gené: Què li dic al senyor Amadeu Altafac?”



Marchena: "El que vostè consideri oportú".



5. "Pregunto si té relació amb Cuixart, no quant porta amb un cafè pendent"



(14-05) A la testimoni Marina Garcés: "Li pregunto si té alguna relació [amb Jordi Cuixart], no quant temps porta amb un cafè pendent".



6. "Si es continuen rient seran desallotjats"



(25-02) Al públic a la sala: "Si tornen a insistir en el riure com una de les respostes seran desallotjats. Mantinguin el respecte"



7. "No, no. No ens passarem tres mesos veient vídeos"



(22-02) A la lletrada Marina Roig: "No, no. No ens passarem tres mesos veient vídeos".



8. "Vostè contestarà en castellà"



(14-05) Al testimoni Lluís Matamala: "Vostè contestarà en castellà. Si no vol, vostè s'aixeca, assumeix les conseqüències legals i hem acabat". "Si vostè introdueix qualsevol element de debat o controvèrsia serà expulsat". "No m'interrompi. Quan jo parli, guardi silenci".



9. "Està aquí asseguda per imperatiu legal"



(09-05) A la testimoni Isabel Castell: "Està aquí asseguda per imperatiu legal"; "Que sàpiga que tot el que ha passat aquest matí és per imperatiu legal".



10. “Què faríem sense vostè, senyor Pina?"

(17-04) Al lletrat Jordi Pina, després de constatar que hi havia un testimoni repetit: "Què faríem sense vostè, senyor Pina?". "Estigui vostè atent senyor Pina, per a gestionar un possible senar bis in idem".



11. "Paco és una figura indispensable en aquesta vista"

(10-04) A la sala, després de parar la sessió perquè el metge atengués el funcionari "Paco": "Ja saben que Paco, que és una figura indispensable en l'estructura d'aquesta vista, s'ha sentit indisposat, però ja es troba bé".



12. "No s'enfadi amb el testimoni, no s'irriti"



(04-04) A l'advocat Andreu Van den Eynde. "Senyor lletrat, no li aixequi la veu al testimoni". "No s'enfadi vostè amb el testimoni, no s'irriti" (26-03).



13. "Tindrà dret a esplaiar-se tot el que vulgui"



(19-02) Al processat Jordi Turull: "No aprofiti l'interrogatori per fer un judici de valor sobre el que li sembla l'acusació". Vostè tindrà dret en el torn d'última paraula a esplaiar-se tot el que vulgui".



14. "Això no és seriós. Comporti's com un lletrat seriós"



(04-04) A l'advocat Pina: "El que podem fer és que atesti vostè. Això no és seriós, senyor Pina".



15. "Això no serà un encreuament entre la defensa i l'acusació"



(04-04) A Pina i a l'acusació popular que exerceixen els ultradretans de Vox: "Aquest interrogatori no es convertirà entre un encreuament entre la defensa i l'acusació, que té com a protagonista al declarant".



16. "Això és un insult al tribunal"



(25-04) Al lletrat Benet Salellas, durant la declaració del testimoni Enoch Alberti: "No podem permetre que el judici es converteixi en una lliçó d'un constitucionalista als magistrats del Suprem". "Això és un insult per als membres del tribunal".



17. "No recordi al tribunal aspectes històrics"



(25-04) Al testimoni Gerardo Pisarello: "Si us plau, no li recordi al tribunal aspectes històrics respecte als que existeixen també altres fonts bibliogràfiques".



18. "No comencem bé"



(27-02) Al testimoni Joan Tardà, que va començar a declarar parlant en català, i pretenia continuar utilitzant aquesta llengua: "No comencem bé".



19. "No necessito la confirmació de les meves decisions per vostè"



(04-03) Al lletrat Van den Eynde: "Sembla que no m'explico o que no m'entén. No em discuteixi. No necessito la confirmació de les meves decisions per vostè".



20. "A veure si aconseguim fer una pregunta"

(18-03) A l'advocada de l'Estat, Rosa Seoane: “Si us plau, a veure si aconseguim fer una pregunta que la sala consideri que ha de valorar per a donar-li un adequat tractament jurídic als fets".



21. "Eren amics de repressió?"



(14-05) Al testimoni Jordi Pesarrodona, que va dir conèixer a part dels processaments “a causa de la repressió": "Eren amics de repressió?".

22. "Les preguntes cal portar-les pensades de casa"



(30-04) A Van den Eynde: "Té més preguntes? Senyor lletrat?".



Van den Eynde: "Sí, estic pensant".



Marchena: "Què està pensant, la pregunta que li farà? Això cal portar-ho pensat de casa, però bé. Li formularà una altra pregunta? Avanci".



Van den Eynde: "Sí. Vull recobrar una mica la serenitat, per poder exercir bé la funció de defensa".



Marchena: "Però avanci. Recobri la serenitat i formuli una pregunta".



23. "No intentem que la resposta s'acomodi a les preguntes"



(20-02) A l'advocada de l'Estat Seoane: "No intentem que la resposta s'acomodi a les preguntes". "No pot aspirar al fet que la resposta li satisfaci".



24. "La testimoni és lliure de decidir si vota o no vota, no li ho retregui"



(07-05) Al fiscal Fidel Cadena, que interrogava a una testimoni: "Ella és lliure de decidir si vota o no vota, si ho considera legal o no legal. No pot vostè formular-li un retret"



25. "El testimoni no ha vingut a fer un estudi sociològic"



(08-05) A l'advocada Ana Bernaola, que interrogava al testimoni Agustí Valls: "El testimoni no ha vingut a fer un estudi sociològic sobre el municipi".



26. "Vostè no em pot interrompre, jo a vostè sí"



(06-03) Al lletrat Pina: "No entre en debat amb mi, no li ho permeto. Vostè no em pot interrompre a mi, jo a vostè sí".



27. "Les interjeccions col·loquials no són pròpies a la sala"



26-02) Al processament Cuixart, en la seva declaració, després de dir en diverses ocasions "hòsties" o "collons": "Intentarem evitar les interjeccions col·loquials, les reprimirem. Es tracta d'expressar-se com vostè sap, evitant aquestes interjeccions, que no són pròpies".



28. "Anava bé fins que va començar a respondre a la seva pròpia pregunta"



(27-02) Al fiscal Javier Zaragoza: "Anava bé fins que vostè mateix va començar a respondre la seva pròpia pregunta".



29. "Vostè el que ha de fer és respondre, no interrogar"



(04-03) Al testimoni José Antonio Nieto, exnúmero dos d'Interior: "Aviam, aviam. Vostè en aquest moment el que ha de fer és respondre, no interrogar".



30. "Pregunti-li el que va veure, no el que vostè creu que ell va veure"



(16-04) Al lletrat Àlex Solà: "Pregunti-li el que va veure, no el que vostè creu que ell va veure".



31. "Vostè no em pot dir que estic errant"



( 11-04) A Pina: “Quan declaro la impertinència d'una pregunta, vostè no em pot dir que estic errant". "No invertirem ni un minut més a investigar un fet que escapa a la competència del tribunal".



32. "Això no és un interrogatori. Vostè vol un debat amb el testimoni"



(16-04) Al lletrat Salellas: "Portem 20 sessions i vostè vol ara assabentar-se de què és, en termes policials, la 'massa'". "Això no és un interrogatori"; "Vostè vol ara un debat amb el testimoni".



33. "Erra vostè en la seva estratègia defensiva. Això no té interès"



(06-05) A la lletrada Marina Roig: "No té cap transcendència. Erra vostè en la seva estratègia defensiva". "Aquest senyor no pot venir aquí a dissertar sobre els manifestos de CCOO". "És molt respectable la seva posició, però no té cap interès per a nosaltres, cap".



34. "El Tribunal no veu la llengua catalana com una amenaça"



(20-02) A l'acusat Josep Rull, en la seva declaració: "El tribunal no veu la llengua catalana com una amenaça", "res més lluny". "No fa ni tan sols falta que li digui a la sala què és rellevant i què no és rellevant".



35. "Vostè no ha vingut aquí a dir moltíssimes coses"



18-03) Al testimoni Gabriel Rufián: "Vostè no ha vingut aquí a dir moltíssimes coses, ni a donar la seva opinió sobre el que va significar aquest acte. Ni, per descomptat, a qualificar jurídicament l'encert o el desencert de les propostes de les acusacions. Està vostè com a testimoni en una sala de justícia".



36. "El fals testimoni no només el comet qui no diu la veritat"



(13-03) Al testimoni Jaume Mestre: "El delicte de fals testimoniatge no només el comet qui no diu la veritat". Llegint-li l'article 460 del Codi Penal, Marchena va recordar que en aquesta categoria entren també les "reticències o inexactituds", per a concloure que "és evident" que el testimoni va estar "eludint" preguntes.



37. "Ja sé que vol que confronti amb vostè, però no és el cas"



(20-03) Al lletrat Van den Eynde: “Ja sé que vostè vol que confronti amb vostè, però no és el cas".



38. "No permetrem que ens il·lustrin sobre la vulneració de DDHH"



( 27-03) A la testimoni Helena Catt, i al lletrat Salellas: "La Sala no pot acceptar que li expliqui la declarant quan s'han violat o quan no s'han violat els drets humans". "Que algú vingui a il·lustrar a la Sala sobre si es van vulnerar o no els drets humans, això no ho permetrem".



39. "El president del tribunal no està per a resoldre dubtes jurídics"



(25-04) Al testimoni David Fernández: "El president del tribunal no està per a resoldre dubtes jurídics. Si vostè no vol declarar, assumeix les conseqüències".



40. "No ve a declarar sobre la legalitat de la democràcia"



(27-03) Al testimoni Bernhard Von Grünberg: "No ve a declarar sobre la legalitat de la democràcia".



41. "Evitarem exercicis especulatius"



(19-02) Al fiscal Moreno: “Evitarem exercicis especulatius sobre el que podria haver passat. Preguntem el que l'acusat sap o no”.



42. "No és un bon camí aquest"



(16-04) A l'advocat Solà, que va denunciar la doble vara de mesurar de Marchena, envers la Fiscalia i les defenses: "No és bon camí aquest. La Fiscalia ha realitzat l'interrogatori que el tribunal ha considerat pertinent, i el que vostè està fent no ho és. No busqui que es converteixi l'impertinent en pertinent a través d'un judici de contrast sobre el que està fent Fiscalia. No ho busqui”.



43. "Té conseqüències penals si ens fa perdre el temps"



(14-05) Al testimoni Ramón Font: "Vull que contesti la pregunta i aquí no podem estar perdent el temps, perquè això té conseqüència legals si vostè ens fa perdre el temps. Per aquest motiu vostè ara respondrà".



44. "Aquesta situació és impròpia de la seva trajectòria"



(06-03) A l'advocat Pina: "Vostè no està intentant auxiliar al testimoni. Vostè està derivant cap a una situació que, a més, és impròpia de la seva trajectòria jurídica".