Quins plans tens aquest cap de setmana? Set propostes d'oci i cultura per fer a Catalunya 

Després del pont de Setmana Santa, amb unes xifres d'ocupació de rècord, prèvies a la pandèmia, toca tornar a la normalitat i recuperar les propostes culturals i d'oci que ens ofereixen els municipis i ciutats d'arreu del territori al llarg del cap de setmana. A pocs dies d'un Sant Jordi multitudinari, que enguany cau en diumenge, el país es prepara per una de les jornades més festives del calendari català, amb activitats relacionades amb el món del llibre i editorial.

Aquest cap de setmana podreu gaudir de la 18a edició de Món Llibre, del festival Flors al Mercat de Barcelona, del PrimaverArt, la mostra d'arts escèniques al carrer del Morell (Tarragonès), i de les propostes musicals del Soundit 2023, entre d'altres. També us proposem visitar la casa encantada del Mag Lari, a Castellserà (Urgell), o veure els flamencs del Delta de l'Ebre.

18a edició de Món Llibre

A una setmana de Sant Jordi, aquest dissabte i diumenge arriba a Barcelona la 18a edició de Món Llibre, un festival literari per nenes i nens per apropar els llibres als més petits de la casa. Enguany se centrarà en la interculturalitat i s'explicaran històries de tot arreu del món. Es duran a terme diverses activitats, com ara contes, projeccions de pel·lícules, tallers d'escriptura i art i entrevistes. També hi haurà espectacles com l'actuació de la Coral Kudyapi o Cuentos desde la periferia, amb contes que tenen persones afrodescendents com a protagonistes.



Podreu gaudir d'aquest festival a diversos espais de la ciutat com el CCCB, la Plaça Joan Coromines i les biblioteques Francesc Candel i Vilapicina i la Torre Llobeta.



Flors al Mercat, a la plaça de Margarida Xirgu

El dia de la rosa és per Sant Jordi, però el sector ja escalfa motors amb el festival Flors al Mercat. La plaça de Margarida Xirgu de Barcelona s'omplirà de flors el dissabte i el diumenge. Hi haurà productes de tota mena, això sí, tots tenen una cosa en comú: les plantes. Des de cosmètica passant per mobles ecològics i artesans i gastronomia sostenible.

També hi haurà un espai literari per als més petits, amb una selecció de llibres per a infants de totes les edats, i un espai de joc lliure, un raconet creat amb Londji perquè les famílies puguin jugar, riure i relaxar-se. L'entrada al recinte val dos euros i es podrà accedir a partir de les 10:00 i fins a les 20:00 hores.



L'espectacle dels flamencs del delta de l'Ebre

La primavera és l'època ideal per veure uns dels ocells més emblemàtics del delta de l'Ebre: els flamencs. El centre MónNatura Delta de l'Ebre, juntament amb la Fundació Catalunya La Pedrera, organitza visites que permeten descobrir mil i una curiositats d'aquestes auos. Aprendreu sobre la seva vida, anatomia, alimentació i altres aspectes menys coneguts tot observant-los en directe mitjançant els telescopis des del Mirador 360º.

L'activitat, que només es durant els caps de setmana i fins al 30 d'abril, dura una hora i cal inscripció prèvia.

Reus 1900. Festa modernista

Viu un cap de setmana modernista a Reus (Baix Camp) amb Reus 1900, un festival impulsat per Casa Navàs i l'Agència Reus Promoció que neix per reivindicar el passat més esplendorós de la ciutat, omplint-la d'activitats de recreació històrica, rutes i visites, espectacles i vermuts ambientats en l'època modernista.

La programació ofereix un conjunt d'activitats i tallers històrics. La Casa Navàs n'acollirà quatre: un taller d'armes i un d'escriptura d'inicis del segle XIX; un de picapedrer, dirigit pel mestre picapedrer Joan Mateu i organitzat per la Cambra de Comerç de Reus; i un tast de vermut de Vermuts Miró. Per als amants de les manualitats, el Gaudí Centre oferirà un taller de ceràmica i un de vitralls. A més, diversos bars i restaurants de la ciutat oferiran plats i menús d'època modernista.



La festa coincideix amb el centenari de la mort de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner i comptarà amb un centenar d'activitats entre la plaça del Mercadal i la Casa Navàs. En algunes propostes cal reserva prèvia. Consulta el programa.

Soundit 2023

Després de l'èxit de la primera sessió, celebrada fa unes setmanes, aquest dissabte tens una nova cita a l'antiga plaça de toros de la Monumental en el marc del Soundit, un festival de petit format que inclou un bon cartell musical, en un ambient relaxat i acompanyat de propostes gastronòmiques.

Els concerts començaran a les 14:00 hores i acabaran a les 22:00 hores. Actuarà el nipó DJ Nobu, Bambounou, Matias Aguayo i ORIANA. Les entrades valen entre 15 i 23 euros.

PrimaverArt, la mostra d'arts escèniques al carrer del Morell

Anem fins al Camp de Tarragona per gaudir de la 8a edició del PrimaverArt, la mostra d'arts escèniques a peu de carrer del Morell (Tarragonès), que tornarà a omplir les places i carrers del municipi de propostes culturals de tota mena com circ, teatre, dansa o música.

El festival comença aquest dijous amb l'espectacle de dansa La Fàbrica de Talents, ara bé, el gruix d'activitats és durant el cap de setmana. Destaca l'actuació Cacos, de Campi Qui Pugui, o la instal·lació El Minigolf', de la companyia Mumusic Circus, a la plaça Era del Castell. Tots els espectacles són gratuïts i oberts a tothom.

Visita la casa encantada del Mag Lari a Castellserà (Urgell)

A Castellserà, un petit poble de l'Urgell, s'hi amaga una casa encantada i plena d'encant on hi viu el Mag Lari. És La Casa dels Àngels, un edifici del segle XVI que es pot visitar el cap de setmana. El visitant podrà passejar per totes les habitacions, també les golfes, on diuen que va viure Francina Redorta, una minyona que el 1616 va ser penjada per bruixa. La llegenda també diu que hi va passar una nit el Sant Grial, la copa que Jesús va fer servir durant el Sant Sopar.

També hi ha l'exposició Wonderland, amb objectes de Michel Jackson que el mag Lari ha estat recopilant durant molts anys. Hi podràs trobar des de peces de roba del cantant a mobles de casa seva, discos d'or, petits objectes personals i fins i tot el seu famós guant d'Swarovskis. Cal reserva prèvia.