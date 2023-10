Ramaderes de Catalunya denuncia l'excés de burocràcia que pateix el sector

Fa uns dies, un ramader del Moianès va saltar als mitjans després de declarar-se insubmís davant del Departament d'Acció Climàtica per l'excés de burocràcia que pateix el sector. Aquest dimarts, el col·lectiu Ramaderes de Catalunya, format per una seixantena de pastores i pageses, han engegat la campanya Foc als papers per denunciar el mateix.

Per demostrar-ho, han elaborat un document que recull tot allò que l'administració les exigeix per dur a terme la seva activitat. "És un despropòsit burocràtic que cada cop va a més", lamenten. Denuncien que aquest excés de paperassa, que en molts casos les obliga a duplicar i triplicar gestions, les aboca al tancament.

L'objectiu de la campanya és que l'administració vegi el volum de feina a la que estan sotmesos els ramaders. Demanen crear un expedient únic per tenir tots els documents centralitzats. Ara esperen que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural simplifiqui els tràmits per a les explotacions petites i, si no ho fan, no tanquen la porta a la objecció.

"He treballat a l'empresa privada i mai abans havia utilitzat tant l'ordinador com ara que soc ramadera", lamenta Núria Cabré, que té una petita explotació de cabres al Lluçanès. Va trigar dos anys per poder reunir tots els papers necessaris per obrir-la i ara que la té en marxa destina més de cinc hores a la setmana a fer documents.

La Gestió Telemàtica Ramadera (GTR), la DUN, les fotoDUN, la petjada de carboni, el llibre d'explotació, els cromos. Tot un conjunt de tràmits que ha de tenir a l'ordre del dia per poder complir amb la normativa. "Ens fan formacions de quatre hores davant de l'ordinador, no tenim ningú que ens ajudi i ni els de l'oficina comarcal saben com funcionen els programes informàtics que van aplicant", lamenta.

Per exemple, per tenir un ramat s'han de fer fins a 25 gestions només per iniciar l'activitat i un mínim de 17 durant l'activitat en si, que poden arribar a una trentena. I així en tots els àmbits.

Ramaderes de Catalunya també lamenta que cada cop hi ha més gent que plega del sector. "I molts ho fan per temes burocràtics perquè ja no es veuen capaces de continuar. I això és molt trist perquè estàs perdent diversitat, gestió de boscos... i a Catalunya no ens ho podem permetre", explica Cabré. El problema, assegura, és que el Departament "no sap quin model de país vol". "Anirem plegant i no quedarà ningú. Els incendis se'ns menjaran", lamenta.