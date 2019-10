El contrast és evident. De les càrregues policials de dimarts a la nit -que el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha considerat “proporcionades”- a les Marxes per la Llibertat organitzades per Òmnium Cultural i l'ANC i que han arrencat aquest dimecres hi ha un abisme. Les cinc columnes, que recorreran 100 quilòmetres fins a confluir al centre de Barcelona al divendres, han sortit de Berga, Vic, Girona, Tarragona i Tàrrega, entre les 7h i les 9h i han congregat en total desenes de milers de persones.



A la plaça de les Palmeres de Tarragona la gent ha començat a les 7h. Alguns, de la mateixa Tarragona, d'altres de Reus, de Torredembarra, de Barcelona o de les Terres de l'Ebre. Abunda la roba d'esport i es diferencia clarament els que tenen pensat fer tota la marxa, perquè carreguen màrfega i sac de dormir, dels que faran una etapa i tornaran a dormir a casa. Les imatges de les càrregues policials d'ahir són molt recents, però a la plaça de les Palmeres ningú sembla recordar-les. L'ambient és distès i alguns treuen els termos. D'altres han demanat un cafè per emportar.



Carles Gómez, membre del secretariat nacional de l'ANC dona les instruccions i, quan la gent comença a caminar, acaba de tancar tota la informació amb els Mossos. "Us heu de mantenir a la dreta de la carretera, no li podem assegurar l'esquerra". Gómez es queixa: "pensava que estaria tallat per seguretat, ho haguéssiu pogut dir abans". Una veu arriba i trenca la conversa. Bueno, què, caminem o no caminem?

La Marxa per la Llibertat ha arrencat de Tarragona que encara era fosc. QUERALT CASTILLO.

Salvador Villar (63) i Laura Villar (31) són pare i filla, i són de Tarragona. Ell és pastor baptista i està decidit a continuar per la línia de la no-violència i el camí pacífic cap a la independència. "Ahir vaig estar durant la primera part de la manifestació i tot va anar genial. Passi el que passi, sempre hem d'anar amb la pau. Que facin el que vulguin, amb nosaltres, però el que fan no està bé".



La Laura ha demanat festa durant tota la setmana a la feina per assistir a les convocatòries que es vagin programant. "Seria genial que durant tota aquesta setmana, i també durant la següent, la gent sortís al carrer i es paralitzessin les coses. El poble és qui mana i el govern ha d'obeir, no hi ha més. El que està passant és molt injust". Ni la Laura ni el Salvador es queden a dormir: tenen una amiga nord-americana a casa que va arribar ahir i "li hem de fer una mica de cas".

Uns metres més endavant caminen l'Ona, l'Abril i la Tzeitzel, de 17 anys. Han fet campana, però els pares les han autoritzat a anar a la marxa. "Jo no acampo perquè demà tinc un examen a l'insti, quan acabi tornaré", diu l'Ona. Volen arribar al Vendrell i tornar a Tarragona amb tren. "Ahir ens vam manifestar, però quan va començar la violència vam marxar. És molt difícil saber què fer, perquè està comprovat que el que fa temps que fem no serveix de res. Mira la sentència", es queixa l'Abril. També ho tenen clar: la violència no és el camí. "El que va passar ahir no representa els catalans, no ens agrada que surti als diaris perquè els catalans no som així", continua l'Abril.



Sorprèn en alguns manifestants la falta de crítica amb els Mossos d'Esquadra. És un patró que sembla que es repeteix en la marxa: no acaben de creure que els Mossos carreguessin i atribueixen les càrregues a la Policia Nacional, malgrat l’evidència de les imatges. Alguns s'emparen en l'1 d'octubre. "Llavors la Generalitat controlava els Mossos i mira, no van fer res", assegura la Concepció, de 72 anys, qui està absolutament convençuda que els Mossos estan controlats per Marlaska. Tampoc un manifestant que no vol donar el nom vol sentir a parlar de la violència exercida pel cos policial català. "Ahir la Policia Nacional va emprendre contra la gent, la va perseguir i va atacar". "Només la Policia Nacional?" "No n'estic segur".

Crítiques d'Òmnium a la violència dels Mossos

A Torredembarra espera Marcel Mauri, vicepresident i portaveu d'Òmnium Cultural, que atén a la premsa i parla clar sobre les estampes que va deixar la manifestació d'ahir davant la Delegació del Govern: "Esperem explicacions dels operatius policials. No podem entendre com es van poder donar segons quines pràctiques i com pot ser que en un país on estan prohibides les pilotes de goma hi hagi gent que hagi perdut un ull. Demanem responsabilitats per a tots aquells operatius policials que actuen amb violència desmesurada davant un moviment que és pacífic”.



En aquell moment, mentre sona el Bella Ciao tocat per un grup de gralles i Mauri insisteix: "Volem saber exactament quines són les mesures que es prendran per tal que els fets que hem vist en aquests dies no es puguin tornar a repetir". El mateix dia que es pronuncien aquestes paraules, el Ministeri de l’Interior anuncia que enviarà 200 antidisturbis més a Catalunya de cara al cap de setmana. A l'estació de tren, comencen a arribar reforços i molta gent marxa cap a casa a descansar. "Demà serà un altre dia", se sent dir. Els que continuen fan un cafè i reomplen les cantimplores. Comença a fer calor i els kilòmetres es comencen a notar.



La columna de Tarragona arribarà a Vilafranca del Penedès al voltant de les 19h, amb uns 3.000 persones. En hores similars també han acabat la primera etapa la resta de marxes, que han sortit de Vic (10.000 persones), Girona (10.000 assistents), Tàrrega (2.000) i Berga (més de 2.000) per arribar fins a la Garriga, Malgrat de Mar, Igualada i Manresa. En tots els casos, les persones mobilitzades han estat rebudes amb concorregudes concentracions