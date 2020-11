Reclamen a Justícia que garanteixi la comunicació dels presos amb l'exterior durant la segona onada

El Centre per la Defensa Drets Humans Irídia i l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) han reclamat al Departament de Justícia que garanteixi els drets a les persones privades de llibertat en l'aplicació de restriccions per la segona onada de Covid-19. Tenint en compte la situació que van patit aquest col·lectiu durant la primera onada, les dues entitats han entrat una instància on demanen que es garanteixi les comunicacions amb la família i persones properes des de locutoris i que es facin justificants de mobilitat per incloure els desplaçaments als centres penitenciaris com a excepció al confinament perimetral.

Reclamen instruccions per definir les trobades telemàtiques

A més, Irídia i l'OSPDH alerten que les persones recluses que es trobin en quarantena han de tenir "unes condicions dignes" i la seva situació no pot derivar en condicions materials de vida d'aïllament. En els casos de persones amb malalties o problemes de salut, consideren que cal garantir el contacte per videotrucada.

Pel que fa a les trucades normals, es demana que se'n deixi fer 5 setmanals que siguin gratuïtes per fomentar que tots els interns tenen contacte amb l'exterior, i es proposa ampliar l'horari a les cabines perquè s'hi pugui accedir de manera més esglaonada.

D'altra banda, Íridia ha recordat que el 2020 han mort 31 persones a les presons catalanes. "28 morts s’han produït des que es va decretar l’estat d’alarma al març i es van començar aplicar restriccions", ha detallat l'entitat.

Les associacions requereixen que totes les persones en quarantena puguin accedir al pati amb seguretat perquè no acabin vivint en situacions comparables amb l'aplicació d'una sanció d'aïllament, i també reclamen que se'ls garanteixi l'accés regular a les dutxes per assegurar les mesures d'higiene. A més, també volen que es doni mascaretes reutilitzables i material higiènic a tots els presos.

Irídia i l'OSPDH també posen el focus en el contacte del Departament amb les famílies i demanen un canal d'informació "permanent" sobre la situació a les presons. Així, proposen que Justícia actualitzi setmanalment a través d'un web o un comunicat de premsa quants casos positius hi ha entre presos i funcionaris, quants n'hi ha en quarantena, els mòduls confinats en cada centre, les defuncions i causes de la mort i les mesures d'excarceració que es facin per reduir la població penitenciària.

Exigeixen a Justícia que fomenti els tercers graus amb control telemàtic

D'altra banda, les entitats recorden la recomanació de l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, que va apostar per reduir la població penitenciària. En aquest sentit, exigeixen a Justícia que fomenti els tercers graus amb control telemàtic, telefònic o personal i que ampliï altres mesures per assegurar el reforç del compliment de la condemna en llibertat o semillibertat.



A més de les dues entitats que registren la petició, altres associacions s'han adherit a les demandes, com l'Institut de Drets Humans de Catalunya, la comissió de defensa de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya, l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, IACTA, Justícia i Pau, el Grup de Suport Amadeu Casellas, el Grup de Suport a Persones Preses 'Fuig', la Coordinadora contra la marginació de Cornellà i el Col·lectiu Rossinyol.