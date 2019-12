Dos dels set membres dels CDR detinguts el passat 23 de setembre i empresonats preventivament, Ferran Jolis i Jordi Ros, es querellaran per vulneració de drets fonamentals i de defensa. Ja ho ha fet la defensa de Jolis aquest dijous als jutjats de Sabadell, i els pròxims dies ho farà la de Ros. El portaveu d'Alerta Solidària Xavier Pellicer ha explicat que volen que s'obri una investigació pels delictes contra la integritat moral i detenció il·legal, entre d'altres. Pellicer ha afirmat que la declaració que els van prendre a tots dos detinguts en "qualsevol país democràtic no tindria validesa jurídica".



Jolis i Ros són els dos únics detinguts que en un primer moment van ser atesos per advocats d'ofici. A més a més, també únicament en el seu cas l'Audiència Nacional no va reconèixer que se'ls haguessin vulnerat els seus drets en el moment de ser detinguts. Sí que ho va fer amb els altres cinc, als quals va anul·lar-los l'ordre de presó i va instar a repetir les declaracions, per després ratificar de nou l'empresonament preventiu.



Pellicer considera il·lògic que s'acceptessin els recursos d'aquests cinc detinguts però no els de Jolis i Ros, que van patir vulneracions "més extremes i sistemàtiques": "Tot això ha estat un intent de l'Audiència de rentar-se la cara per evitar una nul·litat que és evident". L'Audiència Nacional els va enviar a presó provisional el passat 26 de setembre, acusant-los de terrorisme, entre d'altres suposats delictes.

L'advocat de Jolis, Carles Perdiguero, ha explicat que la detenció va ser il·legal des del primer moment, ja que el seu client no va tenir accés a un advocat fins passades 43 hores, va declarar entre les 00.00 h i les 6.00 h i per tots els maltractaments infringits durant la detenció i trasllat a presó. Perdiguero ha recordat que Jolis va assistir emmanillat i despullat el registre de casa seva i que després va ser traslladat a la comissaria de Tres Cantos, un trajecte de set hores, emmanillat i amb els ulls tapats.



Ferran Jolis i Jordi Ros són els dos detinguts que van reconèixer els fets durant les declaracions a la Guàrdia Civil i al jutge instructor. També van ser els dos únics que van contestar a les preguntes dels investigadors i Fiscalia.