El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona ha imputat dos agents dels Mossos d'Esquadra per rebentar l'ull d'una jove amb una bala de foam en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hásel que van fer-se a Barcelona el passat 16 de febrer. El magistrat ha admès a tràmit la querella de l'acusació particular de la noia i de l'acusacio popular -exercida per Irídia- i els dos agents -ambdós escopeters dels antiavalots- estan citats a declarar el pròxim 14 de juny en qualitat d'investigats, així com la mateixa víctima i un testimoni dels fets.



Segons l'advocat de la jove, Xavier Muñoz, un dels dos policies hauria realitzat presumptament el tret de la bala de foam que va ferir la noia. "Esperem que la investigació satisfaci les necessitats de justícia que reclamem i que el cos dels Mossos col·labori a l'hora d'explicar quina va ser la seva actuació, i si aquesta és meritòria d'una reprovació penal", ha subratllat.



Els fets van tenir lloc el 16 de febrer en el marc de les manifestacions convocades contra l'empresonament de Pablo Hasel a diferents ciutats catalanes, entre elles Barcelona. Al voltant de les 8 del vespre la jove va rebre l'impacte d'un projectil de foam i va perdre l'ull dret. Com a conseqüència dels fets, tant la víctima com el Centre Irídia es van querellar contra l'agent que presumptament va disparar el tret, així com el comandament responsable de l'equip policial.

Investigació del jutjat

Ara el jutjat investigarà si els investigats són responsables d'un delicte de lesions amb l'agreujant de prevalença de caràcter públic atesa la pèrdua de l'ull. Així, a partir de les primeres diligències, com és el cas de la citació dels dos agents, haurà de determinar de quina forma es van produir els fets i qui en seria els o els responsables. També s'han demanat diversos documents de caràcter mèdic relacionats amb la lesió de la jove.



Muñoz ha valorat positivament que el jutjat hagi acceptat la querella i la seva personació com a acusació particular. Sosté que "molt probablement" el tret es va fer de forma "no reglamentaria i en contra del protocol". En aquest sentit, considera "inacceptable" que les persones que assisteixin a una manifestació puguin estar sotmeses a riscos "vitals" amb conseqüències d'aquest tipus.



També ha parlat l'advocada d'Irídia – que exerceix d'acusació popular – Anaïs Franquesa, per a qui una de les claus per haver pogut citar a declarar com a investigats els dos escopeters dels Mossos ha estat el número d'operatiu policial (NOP). "No hauria estat possible si no anés per davant de l'uniforme i, per això, demanem que també s'implementi a l'equipació dels agents de l'ARRO", ha insistit. Pel que fa a la investigació, ha recordat que es tracta de dos "possibles" autors, i que haurà de ser el departament d'Interior qui sigui capaç de determinar "quin dels dos" va disparar per concretar encara més aquesta qüestió.