Un miler llarg de persones ha acudit a la cassolada en protesta a la presència de Felip VI que s’ha fet aquest vespre davant del Palau de Congressos de Catalunya, situat a l’entrada de l’avinguda Diagonal de Barcelona. La protesta l’han convocat inicialment els CDR, però també s’hi han sumat altres col·lectius, com Pícnic per la República, Arran, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) o la Generació 14 d’octubre, el moviment que agrupa els estudiants acampats des de dimecres a la plaça Universitat. L’acció ha provocat també el tall de trànsit a la Diagonal.



L’espai serà l’escenari aquest dilluns de la gala d’entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona, un esdeveniment que presidirà el monarca espanyol, i que per primera vegada es farà a la capital catalana. El recinte està blindat per agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra des d’aquest migdia. El que no s’ha confirmat és on passarà la nit la monarca, ja que en un primer moment s’havia informat que ho faria a l’Hotel Rey Juan Carlos, situat a pocs centenars de metres, però posteriorment s’ha especulat que finalment ho faria al Palauet Albéniz.



◼️◻️ Hundreds of protesters have cut Barcelona's Avinguda Diagonal to protest the presence of Spanish king Felipe VI in the city.



He has repeatedly celebrated police violence against Catalan citizens.



He is not welcome.#StandUpForCatalonia pic.twitter.com/CYJShfEr1L — Assemblea International (@assemblea_int) November 3, 2019

“Catalunya no té rei”, “fora el Borbó” o “fora, fora, fora la bandera espanyola” han estat algunes dels consignes pels manifestants, que també picaven cassolades i altres objectes per mostrar el seu rebuig a la presència del monarca. Catalunya és un territori on el republicanisme ha estat tradicionalment fort, però el rebuig que genera la monarquia va disparar-se després del discurs de Felip VI el 3 d’octubre de 2017, en què va avalar la repressió contra l’independentisme protagonitzada per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil dos dies abans. Des d’aleshores, cada cop que ha vingut a Catalunya s’han convocat mobilitzacions de protesta, tal com hem recollit en aquest article.



Quan ja hi havia centenars de persones concentrades s’hi ha sumat una columna amb joves provinents de l’acampada de la plaça Universitat, que portaven una pancarta amb el lema “la lluita del jovent, el futur del nostre poble”. A banda de l’acció d’aquest vespre, també hi ha convocatòries per dilluns a partir de les 16h, amb el lema “bloquegem la visita de Felip VI”. L’acció la convoquen els CDR, però novament també té el suport d’altres col·lectius.