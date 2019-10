Pepe Beúnza, el primer objector de consciència al servei militar a l'Estat espanyol, ha estat la primera persona que s'ha autoinculpat aquest matí a la Ciutat de la Justícia. Darrere d'ell ho han fet el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri i Gabriela Serra, ex-diputada de la CUP i activista de llarga trajectòria en el moviment pacifista. Amb ells hi eren centenars de persones disposades a presentar al mateix jutjat de guàrdia "una confessió autoinculpatòria en forma de denúncia" per haver participat en les manifestacions de protesta pels registres i detencions realitzats per la Guàrdia Civil a diferents punts del país el 20 de setembre del 2017 i en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre d'aquell mateix any.

L'activista per la pau, Pepe Beunza, mostra el seu escrit d'autoinculpació davant la Ciutat de la Justícia. PÚBLIC

"La sentència dictada 14 d'octubre de 2019 pel Tribunal Suprem considera que tots aquests fets constitueixen un greu delicte de sedició" es recorda en el mateix escrit presentat pels autoinculpats, que sol·liciten al jutjat que "tingui per feta la comunicació" de la seva participació en els mateixos fets.



Pepe Beúnza, en conversa amb Públic, poc abans d'entrar al jutjat, explicava que "el poder judicial és molt més responsable que l'aparell repressiu policial" en l'actual conflicte entre Catalunya i l'Estat, tot i que assenyalava també les responsabilitats del poder polític, que "és qui ha d'obrir camins de solució".​

"L'autoinculpació té molta força", ha assegurat, "perquè la por que fan els jutges se supera". "És un gest personal, però si es fa en grup és més eficaç". "Si es diu, senyor jutge, condemni'm a mi també, als jutges se'ls descol·loca i a nosaltres ens omple de dignitat".

Des de primera hora del matí d'aquest dilluns, a l'exterior dels jutjats s'han concentrat centenars de persones, que han decidit participar activament en la campanya d'autoinculpacions promoguda per Òmnium Cultural totes les capitals catalanes. Entre elles s'hi trobava una significativa representació de figures conegudes del món de l'espectacle i la cultura, com Carme Sansa, Pep Planas, Manel Barceló, Pep Cruz, Jordi Pessarrodona o Ada Parellada.



"Que l'Estat reaccioni" ha reclamat Marcel Mauri, que ha denunciat la ràtzia de detencions realitzada recentment entre persones implicades en la mobilització sobiranista i la voluntat de resoldre als tribunals un conflicte de caràcter polític.



Mauri ha fet una crida a la ciutadania a fer d'aquesta campanya d'autoinculpacions "la més massiva de la història de Catalunya".

Des que va començar la campanya, més de 10.000 ciutadans s'han descarregat el formulari per a autoinculpar-se, un gest "de compromís personal, solidaritat i de reafirmació". Cap dels delictes que imputen a Jordi Cuixart i a la resta de presos polítics, es pot aguantar", ha explicat el dirigent d'Òmnium.



El registre d'autoinculpacions va amb celeritat a Barcelona però el ritme va més lent en els jutjats de la resta de capitals de província, "on pot ser que només admetin 25 persones en funció de la capacitat dels jutjats".

Autoinculpacions a Madrid en defensa de la democràcia

El passat mes de març, un grup de vint-i-nou professors, escriptors, periodistes i activistes van registrar una denúncia a ells mateixos al jutjat de guàrdia de Madrid per "autoinculpar-se" dels "fets i càrrecs" dels quals s'acusava Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, abans de ser condemnats.



"És en defensa i solidaritat amb els Jordis, però sobretot és en defensa de la democràcia", han assegurat en un manifest que han llegit cinc dels components de l'acció -Manuel Rivas, Ovidio Bustillo, Amparo Grolimund, Víctor Sampedro i Santiago Alba Rico- en nom d'alguns dels signants.



Tots ells van plantejar que si la Justícia "desitja depurar responsabilitats penals per l'exercici de drets fonamentals" es valorés "l'obertura d'una causa penal" contra tots els que s'han autoinculpat.