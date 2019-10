Tot i que des de feia setmanes es donava per segura una condemna dura del Tribunal Suprem als dirigents independentistes que acumulen prop de dos anys en presó preventiva, la confirmació que hauran de passar-se entre nou i 13 anys tancats ha colpit bona part de la societat catalana, que s’ha mobilitzat massivament durant tota la jornada. L’aeroport del Prat, així com diversos punts de la xarxa viària, han concentrat bona part de les accions convocades durant el dia, mentre que la places de les viles han acaparat la mobilització generalitzada del vespre. Tot i que es fa difícil fer un càlcul aproximat de quanta gent ha sortit al carrer, no és gens exagerat parlar de centenars de milers de persones, tenint en compte que s'han fet actes a bona part dels municipis del Principat.



Només a Barcelona hi ha hagut concentracions importants a la plaça Sant Jaume -convocada per l’ANC i Òmnium Cultural-, a la Via Laietana -davant la prefectura de la Policia Nacional- i a la confluència del Passeig de Gràcia amb l’Avinguda Diagonal. Entre les dues primeres han sumat uns 6.000 assitents. A la plaça Sant Jaume, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat que “l’objectiu de l’estat és acabar amb el moviment independentista i que renunciem”.



A l’acte s’hi ha llegit un manifest, per part de Jaume Comas, que ha acusat l’Estat d’haver comèx un “atac sense precedents a la democràcia i la llibertat d’expressió”, amb una sentència “dura, injusta i que només busca venjança” contra uns líders “tancats per defensar els drets fonamentals”. A Sant Jaume també hi havia diversos membres del Govern, com el president, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, a més de diversos consellers, i el president del Parlament, Roger Torrent.



La concentració a la plaça de la Font de Tarragona. EFE/ JAUME SELLART

A Girona s’ha viscut una massiva concentració a la plaça 1 d’octubre, amb 25.000 assistents, segons dades dels Mossos d’Esquadra. La pluja no ha frenat la gent. A Lleida unes 8.000 persones s’han apropat a l’Avinguda Blondel, just al davant de la Paeria. Entre els assistents hi havia l’alcalde, Miquel Pueyo (ERC). De la Paeria s’hi ha desplegat una pancarta amb el lema “La nostra sentència, independència". A Tarragona, l’assistència també s’ha situat en unes 8.000 persones, en aquest cas a la plaça de la Font, mentre que a Reus ha arrencat davant dels jutjats i la plaça de l’Ajuntament de Tortosa s’ha omplert de gom a gom.



Molt massiva ha estat també la concentració de Sabadell, amb unes 11.000 persones entre la plaça de Sant Roc i part del passeig de la plaça Major, segons dades de la Guàrdia Urbana. A Terrassa, més de 4.000 persones han omplert el Raval de Montserrat, amb pilars dels Minyons inclosos. A Granollers s’han congregat 3.000 assistents a la plaça Porxada, mentre que unes 15.000 persones han omplert de gom a gom la plaça Major de Vic. 3.000 s’han concentrat a Berga, unes 500 tant a Tremp com a Solsona, al voltant de 2.000 a Sant Carles de la Ràpita. Fora del Principat, unes 2.000 persones s'han concentrat a València, unes 500 a Castelló, mentre que milers ho han fet a diversos municipis de Mallorca, com ara Palma.