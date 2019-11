La d’aquest dissabte era la segona i esperada acció de Tsunami Democràtic després de l’espectacular ocupació de la T1 de l’aeroport d’El Prat-Barcelona Josep Tarradellas el passat 14 d'octubre. La d’avui ha estat una acció igualment reivindicativa, però de menys risc: activitats lúdiques i actuacions musicals als carrers de més de 300 municipis catalans, en desafiament a la jornada de reflexió establerta per la Junta Electoral Central (JEC).



A Barcelona, el canal de Telegram de Tsunami Democràtic ha estat animant des de les 10 i al llarg de tot el matí a acudir a ajudar en el muntatge de l'escenari a Plaça Universitat, després d’haver canviat el lloc de la trobada –originalment Plaça Catalunya– a última hora. Ben a prop de l’acampada d’estudiants, que la nit al dissabte va protagonitzar un intercanvi d'acusacions després que un grup d'acampats denunciessin a través d’un comunicat publicat a les seves xarxes socials "un intent de desconvocatòria interna de manera no assembleària" que ha qualificat de "boicot electoralista", acusant Arran i Jovent Republicà d’haver efectuat "intents de proselitisme". Per altra banda, aquestes organitzacions han publicat altres comunicats desmarcant-se d'aquestes acusacions i els canals oficials de l'acampada han assenyalat algunes "persones adultes amb actituds impositives" durant les assemblees d'aquesta setmana.



El cartell de Tsunami Democràtic, difós prèviament a les xarxes, incloïa les actuacions de la Companyia Elèctrica Dharma, Els Amics de les Arts i Els Catarres, entre d’altres, i també del poeta Enric Casasses. L'antic secretari general de Podem i després candidat del Front Republicà, Albano Dante-Fachin, ha fet un discurs on ha carregat contra el ministre en funcions de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per les investigacions engegades pel seu ministeri contra Tsunami Democràtic. Entre els manifestants també s'ha vist al regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall.

"Quin concert és aquest?", preguntava un turista despistat a primera hora de la tarda a qui estigués disposat a escoltar-se’l. L’ambient era, en efecte, festiu i familiar, res a veure amb les imatges de les protestes de la tercera setmana d’octubre que van quedar gravades a la retina de molts. De fons, mentrestant, s’escoltava el clàssic ‘El pueblo unido jamás será vencido’, del grup xilè Quilapayún. Estelades, pancartes demanant la llibertat als presos, interpretacions d'Els Segadors i un simpatitzant de les protestes de Hong Kong amb una enorme bandera negra amb lletres blanques penjant de la motxilla: 'Free Hong Kong – Revolution Now'. A les 17:40 el canal de Telegram de Tsunami Democràtic seguia cridant a omplir la Gran Via. També recordava que la seva aplicació "funciona com s’esperava en aquesta jornada de proves" i que "ja ha rebut els primers atacs informàtics per part de l’Estat", però que "no han aconseguit tombar-la".



La Gran Via ha anat omplint-se a poc a poc. Potser massa poc a poc i tot. A les sis de la tarda el públic assistent arribava a la cruïlla amb el carrer Balmes, uns metres més que dues hores abans. Al costat, l’acampada seguia el seu propi ritme –aparentment, amb una clara majoria anarquista ara que altres grups l'han abandonada–, i més enllà, la ciutat també.



Tsunami Democràtic volia enviar aquest dissabte un missatge, però aquells que no hi han anat segurament també. Potser alguns independentistes s’han cansat de ser figurants en escenografies curosament preparades per les entitats sobiranistes. Potser, i només potser, aquests independentistes que no han sortit avui al carrer el que volen és més ‘mambo’ i menys concerts i processons cíviques. Potser Tsunami Democràtic volia reservar energies davant les properes convocatòries, l'11, 12 i 13 de novembre. Potser tot plegat s'explica perquè la convocatòria era un dissabte. El temps ho dirà. De moment, demà eleccions i demà passat, més protestes.



Més de 300 actes a tota Catalunya

A banda de l'acte a Barcelona, també s'han celebrat altres convocatòries arreu del país. A Tarragona, unes 300 persones han tallat l'avinguda Roma de Tarragona, on han col·locat carpes i taules al carrer per jugar jocs de taula i menjar. A la capital de ponent, Lleida, centenars de persones han omplert la plaça Sant Joan amb activitats lúdiques com màgia, música i xerrades. També han actuat colles bastoneres i s'han penjat pancartes amb missatges per la llibertat dels presos.



A Girona, unes 500 persones s'han aplegat a la plaça U d'Octubre per acudir a les xerrades i concerts que s'han organitzat. També s'ha convocat una manifestació que havia d'anar fins als jutjats a les set de la tarda, però que s'ha acabat desconvocant perquè les activitats han anat tard.



També hi ha hagut actes al Vendrell, Vic, Ripollet i al Pla de l'Estany, així com a altres punts de Barcelona. Al barri de Nou Barris, diverses plataformes han celebrat una jornada de xerrades i tallers amb l'objectiu de recol·lectar fons pels detinguts i empresonats dels darrers dies, així com d'altres activistes socials represaliats.



A última hora de la nit, un cop el Tsunami ja havia desconvocat, els CDR han protagonitzat una marxa d'unes 400 persones que han intentat arribar fins a la Plaça Urquinaona, però que s'han trobat amb la presència dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, que han carregat en diverses ocasions per evitar l'arribada dels manifestants. Alguns dels convocats pels comitès han tombat alguns contenidors als carrers adjacents a Urquinaona.



A més, el Tsunami Democràtic també ha aprofitat aquesta jornada per fer les primeres proves de l'app. L'organització ha assegurat que la seva aplicació funciona com s'esperava, ja que és el primer cop que l'utilitzen per a convocar els seus manifestants: "L'app ja ha rebut els primers atacs informàtics per part de l'Estat. No han aconseguit trobar-la", han assegurat pel Twitter.