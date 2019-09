El vicepresident del Govern i flamant nou coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, ha insistit aquest dilluns amb la proposta de formar un govern de concentració nacional, integrat per la seva formació, JxCat, Catalunya en Comú i la CUP, com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem al judici del Procés. En una entrevista a Rac 1, Aragonès ha afegit que aquest govern hauria de funcionar fins que “puguem aconseguir una taula de negociació amb l’Estat i que l’agenda política es pugui desplegar”. Abans que Aragonès, altres dirigents d’Esquerra han apostat per aquest govern de concentració, començant pel president del partit i pres polític, Oriol Junqueras, el president al Parlament, Roger Torrent, o l’exdiputat al Congrés Joan Tardà.



La proposta, però, té poc o cap recorregut, perquè dos dels actors -la CUP i Catalunya en Comú- han descartat sumar-s’hi, mentre que Junts per Catalunya (JxCat) ha passat de veure-la amb bons ulls a sentenciar que ara mateix ja és un “debat que no existeix”. Aquest mateix dilluns, el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha manifestat en una entrevista a Catalunya Ràdio que “en les condicions actuals no podem fer ni un govern de concentració ni aprovar pressupostos”. No és una novetat que els anticapitalistes refusen aquesta opció, ja que la també diputada Maria Sirvent ja va posicionar-se en aquesta línia la setmana passada.



Pel que fa a Catalunya en Comú, el seu portaveu, Joan Mena, va descartar fa un parell de setmanes que el seu partit se sumés a una proposta d’aquest tipus. “És una proposta electoralista”, va etzibar aleshores, per afegir que “no compartim el model de país amb el PDECat, per tant, difícilment podríem compartir-hi un govern”.



Finalment, la posició de JxCat ha evolucionat. Fa unes setmanes, la diputada al Congrés Laura Borràs manifestava que “si ara ho veiem davant les sentències [la possibilitat de fer un govern de concentració], doncs bé, intentem convertir una situació d’injustícia com una oportunitat per fer-nos més forts”. Amb tot, va matisar que per a ella “s’anava tard” i que el govern de concentració s’hauria pogut pensar després de les darreres eleccions al Parlament, celebrades el 21 de desembre de 2017. En canvi, aquest dilluns, la portaveu de JxCat a l’Ajuntament de Barcelona, l’exconsellera Elsa Artadi, ha comentat que “hi ha formació que s’han autodescartat del govern de concentració. No entrarem en un debat que no existeix”.