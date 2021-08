El Govern demana ampliar el toc de queda als municipis de més de 20.000 habitants amb una incidència acumulada en els darrers set dies (IA7) superior a 125 casos per 100.000 habitants, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tombés la mesura a la majoria de poblacions. En concret, el TSJC va establir que només es podia mantenir el toc de queda en aquells municipis amb una incidència superior als 250 casos, l'establerta tot just dues setmanes enrere, un fet que limita la mesura a tot just 19 municipis, entre els que no hi ha Barcelona ni les principals ciutats catalanes.



La nova resolució, que el TSJC igualment ha d'avalar, prohibeix els desplaçaments entre la 1 h i les 6 h als municipis de més de 5.000 habitants amb una IA7 igual o superior a 250 casos i als de més de 20.000 amb una IA7 superior a 125. En total, serien 62 municipis afectats, entre els quals Barcelona i les altres grans ciutats. El Govern considera la mesura proposada "proporcionada" per controlar la cinquena onada, segons diu en un comunicat. En la seva resolució, el TSJC havia dictaminat que el toc de queda proposat dimarts pel Govern -que afectava tots els municipis amb una IA7 superior a 125 casos- no es justifica per "raons sanitàries" sinó per motius de "seguretat i ordre públic", que han de ser atesos d'una forma diferent.



Amb la nova proposta del Govern els 62 municipis afectats serien els següents: Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badalona, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Barberà del Vallès, Barcelona, Blanes, Calafell, Cambrils, Celrà, Cervelló, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, El Vendrell, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Figueres, Gavà, Gelida, Girona, Igualada, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, excloses les EMD de Sucs i Raimat; Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Martorell, Mataró, Montblanc, Montcada i Reixac, Móra d’Ebre, Olesa de Montserrat, Palafolls, Palafrugell, Pineda de Mar, Premià de Mar, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Sarrià de Ter, Tarragona, Terrassa, Torroella de Montgrí, Valls, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vila-Seca.