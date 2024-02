Salut estampa 90 "pous" arreu de Catalunya per prevenir el suïcidi, sobretot entre els majors de 50 anys

A partir d'aquest dilluns i durant un mes, ciutats i municipis de tot Catalunya tindran un gran cercle negre enganxat en alguns espais de la via pública amb un missatge al centre. Simbolitza el forat negre o pou en el qual es poden trobar persones amb conductes suïcides. L'acció forma part de la campanya No el deixis caure en el pou del suïcidi que el Departament va posar en marxa el desembre. N'hi haurà a La Pobla de Segur, La Seu d'Urgell, Roses, La Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Cambrils, Montblanc i Reus, entre d'altres.

Els cercles contenen un missatge que anima a demanar ajuda si es coneix algú que és "a punt de caure" en "el pou del suïcidi" i insta a trucar al telèfon 061/Salut Respon. La campanya va adreçada als familiars i a l'entorn, especialment d'homes de més de 50 anys, perquè no banalitzin situacions de risc, i acompanyin i ajudin la persona susceptible de desenvolupar una conducta suïcida.

Des del punt instal·lat a la plaça Universitat, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha subratllat aquest dilluns que si l'entorn d'una persona amb idees suïcides és conscient de la situació pot "allargar-li la mà" i això vol dir "automàticament" trucar al 061. Hi haurà vinils

Tendència creixent de conductes suïcides

Segons les dades provisionals del Codi Risc Suïcidi, els episodis de voler-se suicidar han crescut un 16% a Catalunya en majors de 18 anys durant el 2023 respecte al 2022. Aquestes dades representen la tendència creixent d'atenció a la ideació suïcida en els darrers anys, situant-la prop del 50% dels casos atesos el 2023.

1.904 homes d'entre 26 i 64 anys han tingut conductes suïcides a Catalunya

Amb dades provisionals, s'han identificat 1.904 episodis l'any 2023 en homes d'entre 26 i 64 anys, considerant ideacions i temptatives ateses en el marc del Codi Risc Suïcidi. Aquesta actuació representa una taxa crua de 116 episodis per cada 100.000 habitants. És un 10% més, respecte a l'any anterior.

Pel que fa a les taxes de mortalitat per suïcidi, aquestes han oscil·lat entre 7.9 i 9.2 del 2011 al 2022 inclòs. Mentre que les conductes suïcides en noies adolescents s'han estabilitzat durant el 2023 després d'haver-se arribat a triplicar per la pandèmia, el suïcidi continua tenint una "gran freqüència" en els homes de més de 50 anys.

D'altra banda, d'acord amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'any 2022 s'han notificat en total 614 defuncions per suïcidi i autolesió en població resident a Catalunya, el que suposa una taxa estandarditzada de 9,2 persones per cada 100.000 habitants.

Més de 20.000 trucades en un any i mig

Entre el juny del 2022 i el desembre del 2023, és a dir en un any i mig, el telèfon 061/Salut Respon del SEM ha rebut un total de 21.392 consultes. És a dir, unes 40 trucades diàries de mitjana. La franja d'edat que més ha utilitzat aquest servei són persones d'entre 41 i 65 anys, seguides de les de 26 a 40 anys, i les de 18 a 25 anys.

Balcells ha defensat l'aposta per "intensificar" la possibilitat que algú de l'entorn ajudi. En aquest sentit, ha remarcat que no només es tracta de fer detecció precoç sinó també de trucar al 061 quan hi ha una idea o intent suïcida perquè "funciona" i s'activen tots els mecanismes, com ara una ambulància o facilitar atenció psiquiàtrica. "No només regula parar el cop sinó adreçar-lo als serveis assistencials", ha dit.

"El procediment és igual que en qualsevol altra emergència mèdica", ha explicat Diego Palau, director del Pla de Prevenció del Suïcidi. Així, ha assenyalat que s'envia un equip mentre es passa la trucada a un equip especialitzat que atén a la mateixa persona o els familiars. D'acord amb Palau, l'atenció telefònica redueix la situació de crisi i desbordament emocional de manera que només en un 17 o 18% dels casos cal enviar un equip in situ.