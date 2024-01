Salut investiga si el CAP de Ripoll no ha atès d'urgències famílies en situació irregular

El Departament de Salut investiga si el CAP de Ripoll (Ripollès) no ha atès d'urgències cinc famílies en situació irregular, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN. La investigació arriba després que algunes famílies del municipi denunciessin que l'ajuntament liderat per l'alcaldessa d'ultradreta Sílvia Orriols, sota el partit xenòfob Aliança Catalana, els havia impedit empadronar-se i accedir a diversos serveis.

El Departament ha insistit als centres del Ripollès, especialment als de Ripoll, que l'atenció urgent "s'ha de garantir a tothom". Per a l'atenció no urgent, a més, existeix un conveni amb la Creu Roja en virtut del qual si l'entitat determina que una persona és vulnerable, Salut li expedeix targeta sanitària.

El diari atribueix la negativa dels centres sanitaris a atendre les famílies a les presumptes traves que imposa el govern municipal per empadronar immigrants al municipi.

Protesta a Ripoll contra el racisme del consistori

Dissabte passat, unes 200 persones de la societat civil es van concentrar davant l'Ajuntament de Ripoll per defensar el dret a l'empadronament de les persones en situació irregular.

Darrere pancartes on s'hi podia llegir No al racisme o No a la islamofòbia, els manifestants van clamar que "cap persona és il·legal", i van llegir un manifest en què subratllaven que l'empadronament "és un dret que no es pot posar en dubte ni restringir" perquè és el que permet "accedir als serveis bàsics per viure, conviure i gaudir de benestar".

El president de la comunitat musulmana Annour ja afirmava en aquell acte que a Ripoll hi ha famílies que no tenen accés a educació o sanitat tot i complir amb els requisits.