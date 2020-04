Salut perseguirà els laboratoris privats que facin test de la Covid-19 al marge del sistema sanitari

El Departament de Salut ha advertit que els laboratoris privats no poden oferir cap prova de coronavirus per compte propi. Així ho ha expressat la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa del Govern per informar de les novetats de la crisi pel coronavirus. Aquestes declaracions arriben després que l'Executiu espanyol hagi decretat la intervenció dels centres privats d'investigació per poder centralitzar els tests de la Covid-19: "La capacitat diagnòstica ha de passar pel sistema públic de salut per acreditar-se, i això és independent de si la prova la fa un laboratori privat o no", ha dit Vergés, qui, preguntada per aquest diari, ha assegurat que s'han expedientat alguns laboratoris per oferir proves.



Més enllà del decret estatal, la consellera ha recordat que a Catalunya ja s'estava treballant amb centres privats: "La resolució del BOE posa un marc general perquè hi havia territoris que no tenien resolucions com la nostra". Vergés ha insistit que els laboratoris no poden oferir test a cap preu a la gent, i que aquells que es facin a laboratoris privats han de ser per derivació del sistema sanitari i amb la tarifa establerta pel Govern. En cas contrari, es podrà denunciar i se'ls podrà sancionar.



A més, Vergés també ha anunciat que s'ha obert una nova residència de gent gran a la ciutat de Barcelona amb 240 llits, dels quals se n'ocuparan en un inici uns 32. Es tracta d'un edifici de 8.000 metres al barri del Poble Sec que comptarà també amb 66 instal·lacions d'oxigen on ubicaran persones amb la Covid-19. A més, el Govern ha intervingut tres residències privades a Valls, Sant Adrià del Besòs i Tona, i s'han reubicat 450 persones a tota Catalunya. Per altra banda, 481 persones s'han traslladat a domicilis privats a petició de les famílies.



Pel que fa a les Unitats de Cures Intensives (UCI), Vergés ha informat que ara per ara es troben a un 80% de la capacitat: "Vam arribar al 84 i 85%, però un 80% continua sent molt. Hem de pensar que quan parlem de les UCI, no parlem de les convencionals. Estem parlant dels espais habilitats als hospitals, les plantes, els quiròfans, els espais annexos, els que hem anat muntant. Això vol dir que l'estrès del sistema ja l'hem posat".



Per altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha informat que s'han repartit 100.000 mascaretes des de 130 punts de distribució a 40 municipis diferents. Buch ha assegurat que hi ha hagut un augment del trànsit privat durant el primer dia de flexibilització del confinament, que ha permès reprendre l'activitat laboral a alguns sectors: "És molt probable que gent que normalment acostuma a usar el transport públic avui s'hagi passat al transport privat".

La Generalitat critica l'aixecament del confinament

Durant la roda de premsa, el Govern ha mantingut una posició crítica respecte a la decisió de l'Executiu espanyol d'aixecar el confinament parcialment, ja que considera que encara és massa d'hora. La portaveu Meritxell Budó ha respost al Govern estatal, des d'on s'ha assegurat que la Generalitat no disposa de tota la informació necessària per criticar la mesura presa des de Madrid: "Encara no tenim l'informe en el qual el Gobierno de Espanya s'ha basat per aixecar el confinament", ha denunciat.



Sobre la polèmica per les 1.714.000 mascaretes enviades a Catalunya, Budó s'ha posat al costat del conseller d'Interior, qui va denunciar que es tractés d'una mofa: "En política, les casualitats no existeixen. No crec que la xifra fos casual".