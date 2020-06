Sánchez decideix donar suport a Marlaska: li demana que acabi amb les clavegueres d'Interior i fa callar les crítiques internes

Si alguna cosa ha deixat clar Pedro Sánchez aquest dimecres sobre la polèmica que envolta al ministre de l'Interior és que ell continua fent costat Fernando Grande Marlaska.



De fet, a alguns ministres que estaven en posicions més crítiques els va sorprendre la seva defensa a ultrança de Marlaska, i que posés especial èmfasi en recalcar que està treballant per acabar amb la denominada "policia patriòtica", la creació de la qual el mateix Sánchez va atribuir a l'anterior Govern del Partit Popular.



I és que Sánchez ha decidit donar el seu suport a Marlaska per desmantellar les denominades clavegueres d'Interior, si bé ningú ha concretat en què ha consistit i consistirà aquesta tasca. Marlaska va prendre possessió com a titular d'Interior fa gairebé dos anys, i fins avui el Govern espanyol no ha comunicat actuacions concretes en aquesta matèria.



De fet, el mateix Marlaska va assegurar l'abril de 2019, en plena precampanya electoral per al 28-A, que "les clavegueres" de l'Estat ja havien estat desmantellades. "Ja no existeixen", va dir, perquè "s'han adoptat mesures clares i contundents" des de la seva arribada a Interior, gairebé un any abans.



En una conversa informal amb periodistes diumenge passat, Sánchez ja va revelar el seu suport al ministre i fins i tot va reconèixer que tenia per davant "una tasca molt complicada", però no va arribar a precisar res més ni a concretar quina era aquesta.



Encara que algunes fonts de l'Executiu admeten que s'han comès importants errors en la destitució del coronel Diego Pérez dels Cobos, fins fa 10 dies al capdavant de la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid, hi ha plena confiança que el ministre mesurarà totes les seves actuacions per no córrer el risc de passar-se de la ratlla de la més escrupolosa legalitat.



En aquest sentit, el Govern està més preocupat per la possibilitat que aquesta qüestió derivi en un conflicte jurídic, i no sols polític, perquè es dóna per fet que plouran les denúncies contra l'actuació del ministre.



No obstant això, la manera de gestionar la crisi de la dimissió de Pérez dels Cobos ha suscitat crítiques internes, i no són pocs els que temen que Sánchez hagi posat la mà al foc, de manera tan decidida, en suport a Marlaska.



El dimarts, la ministra portaveu, María Jesús Montero, havia fet el mateix, sense escatimar en res a l'hora de defensar el titular d'Interior, si bé en cap cas va al·ludir a les clavegueres. En essència, Montero va incidir en què Marlaska tenia dret a cessar persones que no fossin de la seva confiança, desvinculant aquesta destitució de les recerques sobre el 8-M, ja judicialitzades. Fins i tot va parlar de l'"interès d'alguns" per "fer soroll polític". "No comprarem aquest marc mental que alguns intenten traslladar, sempre en aquesta política conspiranoica", va resoldre.



A més, algunes fonts apunten que hi ha discrepàncies entre Marlaska i la ministra de Defensa, Margarita Robles, i recorden que la Guàrdia Civil també depèn del seu Ministeri, en ser un Cos de naturalesa militar.



Però, de moment, al Govern espanyol i al PSOE s'acatarà el tancament de files en defensa del ministre de l'Interior que ha marcat el president del Govern espanyol. És difícil que ningú esperi ja un cessament o dimissió, com va passar en el cas dels exministres Màxim Huerta i Carmen Montón.



Segons aquestes fonts, Marlaska ha vingut a fer una feina de renovació a la cúpula els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, i tindrà tot el suport per fer-lo.

Unidas Podemos també dona suport a la seva continuïtat

Per part seva, Unidas Podemos, soci del PSOE al Govern de coalició, s'ha cuidat molt de sortir-se del camí ja marcat per la ministra Montero en la seva roda de premsa del dimarts. A la formació de Pablo Iglesias s'inclinen per la permanència de Marlaska a l'Executiu, si bé el conceben com la solució menys dolenta entre les opcions disponibles.



Cessar a Marlaska avui, atès que els partits de la dreta han reclamat la seva dimissió, suposaria lliurar una peça de caça major, en un moment en el qual els atacs de l'oposició del PP i la ultradreta de Vox segueixen in crescendo.



Entenen que ara no toca donar aquesta imatge de feblesa, si bé no són aliens als errors en aquest cas. Com ha vingut passant, per exemple, amb les successives pròrrogues de l'estat d'alarma i el confinament, però també amb les negociacions per buscar suports parlamentaris, els d'Iglesias consideren que aquesta matèria competeix al PSOE i fonamentalment, a Sánchez, i no faran soroll sobre aquest tema.



Tampoc oculten, com va reconèixer el seu portaveu, Pablo Echenique, que Marlaska és un dels ministres més allunyat políticament a la formació. Ja hi ha hagut diversos frecs en matèria d'immigració amb el titular d'Interior, i han transcendit a l'opinió pública. De moment, no obstant això, Marlaska es queda.