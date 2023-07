Sánchez fa una crida al vot dels indecisos: "Ens hi juguem el futur"

Convençut que ho han "fet bé" durant l'últim mandat i que guanyarà les eleccions generals del 23-J, Pedro Sánchez ha carregat aquest diumenge contra les estratègies de "deshumanització" i les propostes inexistents dels partits de la dreta i la ultradreta. També ha deixat clar quins són els seus compromisos per als pròxims quatre anys si es revalida la victòria socialista: "nodrir la guardiola de les pensions" amb 5.000 milions d'euros anuals, elevar el permís de paternitat a les 20 setmanes, no fer cap pas enrere amb les energies renovables, convertir l'accés dels joves a l'habitatge en "la gran causa nacional de totes les institucions públiques" i "blindar per llei" els drets dels treballadors.

Sánchez afirma que PP y Vox no tenen propostes concretes

En l'acte central de campanya del PSOE, el president del govern ha parlat amb confiança davant un públic entregat, que ha omplert el Palau de Congressos de Barcelona ―s'han congregat 3.000 persones―, el mateix espai on fa exactament 45 anys es va celebrar l'acte fundacional del PSC.

Juntament amb Sánchez, la cap de llista de Barcelona, Meritxell Batet, el primer secretari del partit, Salvador Illa, i l'alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, han pujat a l'escenari per a demanar la concentració del vot i fer front al possible govern de coalició PP-Vox que aboca al "retrocés".

PP i Vox contra els avenços socialistes

Quan manca una setmana perquè tornin a treure les urnes als col·legis, els socialistes han recordat tot allò que el seu partit ha aconseguit des de la moció de censura que "va fer fora la corrupció" el 2018 i han assegurat que l'abstenció és també una manera de retrocedir en drets i llibertats.

Pedro Sánchez ha posat sobre la taula la reforma laboral, la llei d'eutanàsia i les ajudes durant la pandèmia i la pujada de preus de l'energia, i ha criticat que als ajuntaments on governen coalicions del PP i Vox es volen "destruir els carrils bici" i "retirar les banderes LGTBI".

Sánchez ha criticat les polítiques homòfobes i negacionistes de la dreta

El president també ha demanat un "esforç" als indecisos i ha proclamat: "Ens hi juguem el futur. La seva proposta és derogar. La nostra, avançar". Criticant els mètodes del PP per pescar vots, Sánchez ha afegit que "aquí no estem parlant de Sánchez o Espanya. Volem una Espanya que avança unida en la seva diversitat, no una en què només hi caben ells".

En la mateixa tònica, Batet ha insistit que "en aquestes eleccions no ens juguem només drets o polítiques socials, ens juguem una manera d'entendre el servei públic i les institucions. Només hi ha dues persones que poden optar a president: Feijóo i Sánchez". La presidenta del Congrés dels Diputats ha assegurat que Feijóo està "incapacitat" per a governar per la seva "política de mentida" i el "poc respecte a l'adversari". Segons ella, els socialistes continuaran governant i garantiran "la convivència". "Feijóo és ruptura social i territorial. Aquest 23-J, tot al vermell!", ha sentenciat.

Salvador Illa, per la seva part, ha dit que "Catalunya serà decisiva" i ha demanat la "mobilització màxima". "Ens hi juguem molt", ha reiterat, i ha reafirmat la idea que només hi ha dues opcions en la Moncloa: "els de Junts i ERC estan barallats per veure qui queda tercer o quart. És igual, aquí l'important és que Pedro Sánchez sigui president".