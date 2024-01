Sánchez nega que estigués al cas de l'espionatge a Aragonès amb Pegasus 

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat que estigués al cas de l'espionatge a Pere Aragonès amb Pegasus després de saber-se aquesta setmana que l'espionatge va arrencar a finals del 2018 i va allargar-se fins a principis del 2020, quan era el vicepresident i responsable d'Economia del Govern que presidia Quim Torra. "Jo no coneixia aquestes investigacions i aquesta intervenció, com ha de ser en una democràcia sana i forta com l'espanyola", ha afirmat Sánchez en una entrevista a La Vanguardia.

El president espanyol també ha evitat respondre sobre la possible implicació d'Aragonès amb els CDR i ha defensat la tasca del seu executiu. "Nosaltres hem estat transparents, hem donat la informació que ens ha requerit el jutge i que, a més, va ser sol·licitada per l'avui president de la Generalitat", ha apuntat Sánchez, que també ha carregat contra Feijóo pel seu silenci amb 'lOperació Catalunya després de saber-se que Rajoy estava al corrent de la guerra bruta contra l'independentisme.



"Per mi, el silenci d'Alberto Núñez Feijóo significa dues coses: primer, la falta d'autonomia del líder del PP, que està sotmès als interessos d'altres. I segon, que si fossin al govern, ho tornarien a fer", ha etzibat el president espanyol, que igualment ha criticat el que ha definit com una "fatxosfera" mediàtica que l'únic que fa és "polaritzar, insultar i generar una desconfiança amb una finalitat clara".

"La dreta té un naufragi d'idees. Estan parasitats per la ultradreta. Com poden enderrocar un Govern legítim de dos partits d'esquerres? Creant soroll per desmobilitzar l'electorat i provocar desafecció política entre els votants. L'estratègia de la dreta és clara", ha reflexionat en veu alta Sánchez.

Sánchez, sobre el referèndum: "Trenca la convivència"

En paral·lel, el president del govern espanyol ha tornat a defensar la Llei d'amnistia com una "contribució a la convivència" i ha llançat un altre dard contra l'actual líder del PP. "Tinc la convicció que si no necessités Vox per poder governar, Feijóo estaria avui aprovant l'amnistia", ha sentenciat Sánchez.

"Que plantegi preguntes binàries sobre si s'és català o espanyol trenca la convivència"

Sobre un possible referèndum d'independència a Catalunya, el president espanyol ha tancat la porta i ha defensat el seu canvi de parer amb l'amnistia. "He canviat de posició sobre l'amnistia, però la situació ha evolucionat, perquè hi ha hagut una aposta clara per la convivència (...) Però el que plantegi preguntes binàries sobre si s'és català o espanyol trenca la convivència i és contrari a la nostra línia d'acció", ha volgut deixar clar Sánchez.

Finalment, el president espanyol s'ha mostrat reticent a un finançament singular per a Catalunya. "L'esquema és el de la multilateralitat, la solidaritat, la responsabilitat fiscal i la lleialtat institucional", ha enumerat Sánchez. "Molts governs autonòmics del PP estan abaixant impostos a les rendes altes mentre demanen diners a l'Estat, cosa que és una hipocresia i una enorme deslleialtat institucional", ha conclòs.