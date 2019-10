El món de l'esport no és aliè al context polític que es viu a Catalunya i la resposta El FC Barcelona ha sigut la primera gran entitat a reaccionar a la sentència, emetent un comunicat pocs minuts després que s'hagi conegut les penes de presó: "De la mateixa manera que la presó preventiva no va ajudar a resoldre el conflicte, tampoc ho farà la presó dictada avui, perquè la presó no és la solució. La resolució del conflicte que viu Catalunya passa, exclusivament, pel diàleg polític". El club presidit per Josep Maria Bartomeu també ha demanat a tots els responsables polítics "que liderin un procés de diàleg i negociació per resoldre aquest conflicte, que també ha de permetre l'alliberament dels líders cívics i polítics condemnats". Pesos pesants del club com Gerard Piqué, Sergi Roberto o Víctor Tomàs també han compartit el comunicat.

Per contra, el RCD Espanyol de Barcelona ha emès un comunicat per expressar respecte a les decisions judicials: "El Club és una entitat purament esportiva i no representa els sentiments, ni els posicionaments personals i individuals de tots els seus socis i sòcies. Reiterem el nostre respecte a les decisions judicials, així com lamentem el patiment que malauradament determinades situacions processals puguin generar a persones individuals, les seves famílies o als sentiments col·lectius. Encoratgem a tots els poders públics a buscar solucions polítiques i democràtiques per aquesta crisi social, per la via del diàleg i dintre del marc legal i del més estricte respecte a la legalitat".



La Federació Catalana de Futbol, de la seva banda, ha decretat l'aturada de tota activitat federativa "en solidaritat amb els polítics i actors socials catalans condemnats i les seves famílies. L'única via de solució de la situació que viu en l'actualitat Catalunya passa per la democràcia i el diàleg entre totes les parts. Així mateix, la FCF comunica la suspensió de tots els partits de futbol i futbol sala oficials que s'havien de jugar al llarg del dia d'avui". La Federació Catalana de Futbol ja va ajornar fa unes dies la celebració de la 8a Gala de les Estrelles del Futbol Català que s'havia de celebrar aquest dilluns a Barcelona "com a forma preventiva a causa dels fets que previsiblement poden tenir lloc els propers dies en relació a la situació que viu Catalunya".



Una altra de les grans entitats esportives del país, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, també ha expressat el seu rebuig a "una situació de clara injustícia": "Rebutgem l'estratègia de l'Estat a l'hora de tractar aquest conflicte, lluny d'abordar qualsevol forma de diàleg. Els presos polítics tancats a la presó des de fa més de dos anys hi són de forma injusta i desproporcionada, i en cap cas es pot permetre que hi siguin durant deu anys més per una causa injustificada i allunyada de la realitat que l'Estat exposa. Fem una crida al conjunt de forces polítiques i socials per a què facin tot allò que sigui necessari per garantir els drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania de Catalunya".

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya també ha expressat el rebuig a la sentència i ha anunciat que s'adhereix al manifest "Pels drets i les llibertats" que s'ha fet públic aquest migdia a Barcelona. El seu president, Gerard Esteva, ha sigut un dels ponents a l’acte dut a terme a la Plaça de Sant Jaume. Federacions catalanes com la de Rugby o la de Natació, així com clubs d’arreu del país, també han fet seu aquest manifest que explicita el desacord amb la sentència i que denuncia "les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets polítics de la ciutadania". Altres Federacions, com la Federació Catalana de Motor, han optat per fer un comunicat propi per mostrar el "profund descaord amb la sentència" i expressar el suport i la solidaritat cap als familiars dels presos. També ho ha fet la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.

La Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes s'ha mostrat contrària a la sentència i ha fet una crida a marxar contra la repressió: "La sentència de la vergonya ja és una realitat i ha arribat el moment de reaccionar com a poble. Les penes imposades atempten directament contra tots els drets fonamentals i marquen un camí de repressió sense retorn si no hi posem fre des de la màxima fermesa que permeti una espiral articulada d'accions no-violentes. La Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes s'adhereix a la iniciativa Marxes per la Llibertat" i insta tot el sector esportiu català a participar-hi per fer visible el rebuig absolut a la resolució del Tribunal Suprem.

Entitats esportives d'arreu del país s'han expressat també a les xarxes o bé en comunicats al llarg del matí per demanar la llibertat dels presos polítics. És el cas del Girona Futbol Club, l’Uni Girona, el CPA Olot, el CN Sabadell, el Júpiter, el CN Banyoles, el Reus Deportiu, el Lleida Esportiu, el Club Esportiu Europa, el Club d’Handbol Bordils, el FC Vilafranca, el CP Manlleu el Club d’Esquí Berguedà o el Club Bàsquet Vic. Diversos clubs, a més, han anunciat la suspensió de totes les activitats programades per al dia d'avui i alguna entitat esportiva, com la Unió Excursionista de Vic, ha anunciat l’aturada de les activitats durant tota la setmana. D’altres, com l’Handbol Molins o l’Handbol Berga, han aturat explícitament les activitats per sumar-se a les protestes convocades arreu del país.



Poques entitats esportives han emès un comunicat respectant la decisió judicial més enllà del RCD Espanyol. És el cas de la UE Sant Andreu: "La decisió del Tribunal Suprem és considerada injusta per una part de la societat catalana. Altres consideren que se'ls havia de jutjar pels fets de l'octubre de 2017. Cal entendre i respectar els sentiments de tothom davant aquesta decisió judicial. La UE Sant Andreu expressa el seu compromís amb la voluntat que hi hagi una solució democràtica que doni sortida a un conflicte polític que es va judicialitzar.

L'empresonament dels dirigents independentistes dificulta encara més el diàleg i la negociació. Cal trobar vies polítiques de consens per a resoldre'n la situació". També el Lleida Llista Blava d’hoquei patins ha expressat el seu "respecte a les decisions judicials" i ha "lamentat profundament el patiment que aquestes situacions processals comporten a les persones afectades". Un capità del primer equip, Andreu Tomàs, s’ha desmarcat del comunicat amb dures paraules: "quina decepció, a mi no em representeu".

A mi no m'etiqueteu en aquest comunicat vergonyós, idèntic al del @RCDEspanyol, quina decepció, a mi no em representeu. #SentenciaDelProces https://t.co/HVbX7GUfnZ — Andreu Tomàs Tohà 🎗 (@Andreutt9) October 14, 2019

Els esportistes d'elit també hi diuen la seva



Una de les primeres esportistes de renom que ha reaccionat a la sentència ha sigut Núria Picas, actualment també diputada al Parlament de Catalunya per ERC. Picas ha citat les paraules del poeta Vicent Andrés Estellés per animar la gent a mobilitzar-se:

No et limites a contemplar

aquestes hores que ara venen,

baixa al carrer i participa! @tsunami_dem #Llibertatpresospolitics pic.twitter.com/14QbKuTHjW — Núria Picas (@NuriaPicas) October 14, 2019

Més tard la mateixa Núria Picas ha piulat ja en plena manifestació des de Barcelona assegurant que els carrers de la capital catalana "comencen a ser un clam per la llibertat" i ha seguit piulant ja camí de l’Aeroport per sumar-se a les accions convocades pel Tsunami Democràtic.



Ferran Latorre, un dels pocs alpinistes que ha aconseguit fer el cim dels 14 vuit mil del planeta, també s’ha expressat contra la sentència: "Fa molt temps que em desaconsellen que em posicioni políticament, però ho he seguit fent, assumint les conseqüències personals que això suposa. Així que avui, més que mai, denunciar la sentència política a unes idees i a més de 2M de catalans. Una sentència contra la democràcia".



El pilot de MotoGP Aleix Espargaró ha expressat que "avui és un dia trist" i després ha afegit que "és indiferent la ideologia política de cadascú, hi ha penes de presó menors per homicidis o violacions»" La campiona del món d’hoquei patins amb la selecció espanyola Anna Casarramona ha criticat la sentència: «No s’aguanta per enlloc... llibertat! Visca Catalunya lliure!" i la capitana del FC Barcelona Alèxia Putellas ha assegurat que "l’únic que està clar és que no és la solució. Solucions polítiques ja, per favor!".



L’ex jugador del Barça Xavi Hernández ha llançat un missatge clar a Instagram: "Vergonya. Vergüenza. Shame" acompanyant les paraules amb les penes de presó imposades.