Set plans per a tots els gustos per fer aquest cap de setmana de mitjans d'agost

L'estiu i l'agost arriben al seu ocàs, però les agendes del país continuen farcides d'activitats d'oci i lleure per a totes les edats i públics, amb plans especialment a l'aire lliure de xalar, gaudir i aprendre a parts iguals. Les festes majors i d'estiu marquen ressenyablement aquest mes, però al territori trobarem activitats ben diverses.

D'un taller per fer gelats de somni per als més petits a una visita teatralitzada a Empúries, passant per festivals de música o el mateix mercat del préssec d'Ordal. T'acostem set propostes que pots fer aquest cap de setmana a Catalunya, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 d'agost.

Festival de Música Antiga dels Pirineus

Cada estiu, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) acosta la música als territoris pirinencs. Aplega una cinquantena de concerts de grups i solistes reconeguts en l'àmbit de la música antiga a diversos municipis. Combinant també la música antiga de qualitat i el patrimoni natural i cultural del Pirineu, s'ha consolidat definitivament a escala europea, sumant ja dotze anys.

Aquesta és la darrera setmana de FeMAP, amb cinc concerts aquest cap de setmana. D'una banda, Consort Polifem actuaran divendres a les 20 hores a la Seu d'Urgell i dissabte a les 19 hores a Castell del Mur (Pallars Jussà). Per la seva part, podreu gaudir de María Hinojosa i Pérgamo Ensemble el divendres a les 20 h a La Pobla de Segur (Pallars Jussà), dissabte a Estamariu (Alt Urgell) a les 20 h i diumenge tancaran el festival a les 18 h a Camprodon (Ripollès).

'Empúries, cap al tard'

A la ciutat grega i romana d'Empúries (Alt Empordà), aquest divendres podeu optar per la visita teatralitzada Empúries, cap al tard, al final de la tercera setmana d'aquesta proposta. La 4a setmana serà dimarts 22, dimecres 23, dijous 24 i divendres 25, i la 5a setmana serà dimarts 29, dimecres 30 i dijous 31 d'agost. (Els dijous en castellà). És una proposta del Museu d'Arqueologia de Catalunya.

A partir de les 19 hores, divendres es podrà gaudir del jaciment amb la tranquil·litat del capvespre. Es tracta d'una proposta original i diferent per descobrir la historia i els decrets d'Empúries a través de personatges protagonistes, tot enamorant-vos de la posta de sol en un indret tan especial. L'activitat costa 13 euros per persona i és gratuïta fins als set anys.

Mercat del préssec d'Ordal

A l'estiu, durant els mesos de juny, juliol i agost, a la plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal (Alt Penedès) es pot gaudir del mercat del préssec d'Ordal, que aquest cap de setmana viurà una de les seves darreres jornades. Se celebra dissabtes i diumenges de 9 del matí a 2 de la tarda.

El mercat proposa l'intercanvi comercial directe entre els productors de Préssec d'Ordal i consumidors, apropant agricultors i clients per compartir impressions sobre aquesta apreciada fruita. En aquest indret podrem gaudir amb família o amics de la bona cuina, vins i fantàstics paisatges.

Gràcia, Sants i altres festes majors

La Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona és una de les més esperades de la ciutat, i afronta ara el seu cap de setmana més potent. A més, aquest dissabte 19 també arrenca la Festa Major del barri de Sants, que en aquest cas s'allargarà fins al dia 27.

Gent fotografia el guarnit del carrer Verdi durant la Festa Major de Gràcia. — Maria Asmarat / ACN

Però no només Barcelona, sinó -i especialment- la resta de Catalunya viu encara un bon grapat de festivitats. Aquest mes el territori passa pel pic de festes majors i d'estiu, marcat pel festiu del dimarts 15 i la celebració de la Mare de Déu d'Agost. Aquí en podeu trobar algunes de les més destacades.

Festival Terrer Priorat a la Cartoixa d'Escaladei

El Festival Terrer Priorat inaugurarà la seva setena edició amb els concerts de Refree i Carles Viarnès. Un any més, el monumental espai de la Cartoixa d'Escaladei (Priorat) serà l'amfitrió d'un cap de setmana on l'experimentació i innovació en la música seran els protagonistes. Prèviament, en el marc del festival, ja hi han actuat Guillem Roma i Judit Neddermann, en aquest cas al Castell de Siurana.

El dissabte 19 d'agost el polifacètic Refree presentarà el seu darrer treball El Espacio Entre, una proposta molt personal i visceral. L'endemà, diumenge 20, serà el torn de Carles Viarnès amb Hyper_O, el seu últim disc basat en un instrument poc comú, l'hiperorgue.

'Operació gelat' al Món Sant Benet

El Món Sant Benet és un projecte cultural, turístic i de lleure d'una gran singularitat, inaugurat al terme de Sant Fruitós de Bages el novembre del 2007 i impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera. Hi trobem el monestir medieval a escassos metres d'un innovador centre internacional de recerca en cuina com és la Fundació Alícia, i entorn natural incomparable.

En aquest marc, aquest estiu s'han proposat trobar el millor gelat de la temporada, per la qual cosa han muntat el Lab gelat. Operació gelat és una proposta pensada especialment per als més menuts, per fer el gelat somiat, personal, únic i inimitable. Abans d'entrar al laboratori, es fa una gimcana de proves i reptes. L'activitat s'està fent els divendres i dissabtes d'estiu, a les 6 de la tarda i a les 11 del matí respectivament.



Vespres de rumba al Poble Espanyol

I acabem amb una proposta per posar la cirereta del pastís del cap de setmana. Tots els diumenges d'aquest estiu el Poble Espanyol aposta pel tardeo i els vespres de rumba, a través d'artistes diversos i moltes sorpreses.

L'obertura de portes és a les set de la tarda amb sessions de DJ a l'espai Village, i a partir de les 20:30 h i fins a les 22:30 h podreu gaudir dels vespres d'estiu a ritme de concerts de rumba en directe. Aquest cap de setmana és el torn de Piratas Rumbversions, que canten hits en mode rumber, i especialment amb molt d'humor.