El Sindicat de Llogateres reclama l'índex "més efectiu" per abaixar lloguers i un règim sancionador

El Sindicat de Llogateres demana que s'apliqui l'índex "més efectiu" per limitar el preu dels lloguers i ha exigit al Govern català que tiri endavant un règim sancionador per perseguir les infraccions. "No ens casem amb ningú, ni Estat ni Generalitat, el que volem és que es desplegui la llei immediatament", ha indicat la portaveu Sílvia Ill. Tot plegat després que el Departament de Territori hagi enviat un requeriment a l'executiu espanyol per reclamar que el topall dels lloguers inclogui l'índex català.

Les paraules arriben en el marc del Housing Justice Encuentro, un congrés internacional de sindicats de llogateres al CCCB amb presència de 16 estats d'Europa i Nord Amèrica, on s'ha acordat crear una organització internacional per combatre abusos de fons d'inversió a escala mundial. Volen construir xarxes de solidaritat internacional que generin un contrapès als habituals congressos que organitza la patronal immobiliària com The District.

La portaveu del sindicat ha remarcat que la importància no rau en la tipologia d'índex que s'apliqui, sinó en tirar endavant aquell que "s'ajusti més a les necessitats dels llogaters". Ha assegurat que l'organització no té una preferència concreta, ha demanat desplegar la llei que va aprovar-se fa gairebé un any de forma "immediata" i que s'introdueixin "indicadors socials", que veuen molt més efectiu i just.



Lluita contra els abusos dels fons d'inversió

La portaveu de l'organització ha explicat que una de les principals fites de la trobada és la creació d'una organització internacional de llogateres "per crear vincles entre sindicats" i plantar cara "als abusos dels fons d'inversió que operen a escala mundial". Defensa que cal crear "organitzacions estables que defensin les persones que es veuen explotades": "Volem fer front al problema de forma coordinada", ha afegit.

S'han proposat "consolidar aquesta col·laboració" perquè esdevingui quelcom "estable": els integrants de la nova organització mantindran un calendari de trobades regulars, siguin presencials o a distància, i faran seguiment de tots els acords que s'adquireixin. "Farem un comitè de seguiment per veure com es poden desplegar diferents tàctiques en diversos contextos nacionals", ha indicat.

Aquest dissabte el congrés obrirà les portes al públic per l'acte de cloenda on es llegirà la Declaració de Barcelona, un document signat per diverses organitzacions que donarà el tret de sortida a la posada en marxa del nou ens internacional. El Sindicat de Llogateres ha desenvolupat el congrés amb el projecte de recerca Property and Democratic Citizenship de la Universitat Gent (Bèlgica) i la Universitat Autònoma de Barcelona. Es calcula que hi participen uns 200 militants i acadèmics, i representants de més de 60 organitzacions.

Aquest matí hem començat amb els workshops del primer congrés internacional de sindicats de llogateres.



Per primera vegada, sindicats d’habitatge de tot el món posem en comú els coneixements i les experiències sindicals en defensa del dret a l'habitatge. pic.twitter.com/n3VXsX3Ram — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) April 5, 2024

Vagues de lloguers i negociació col·lectiva

Sílvia Ill s'ha referit a algunes de les experiències que han sorgit en el marc de les jornades de treball que s'han desenvolupat entre dijous i aquest divendres. Ha considerat especialment interessant és l'establiment de marcs de negociació col·lectiva. A banda, ha apostat per organitzar vagues de lloguers sostingudes, tal com duen a terme entitats de països com els Estats Units o Canadà, on un centenar de blocs han estat capaços d'organitzar-se contra un mateix propietari.