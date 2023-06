El Suprem confirma la decisió de Llarena i manté el processament de Puigdemont per malversació i desobediència

El Tribunal Suprem ha confirmat la interlocutòria de processament del jutge Pablo Llarena contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig en desestimar els recursos presentats per les defenses. Els exiliats reclamaven que el processament s'adaptés a la reforma del Codi Penal, que va eliminar la sedició i va reformar el delicte de malversació.

Així, Puigdemont, Puig i Comín continuen estan processats per desobediència i malversació agreujada, i Ponsatí només per desobediència, que no comporta pena de presó. Llarena també va processar per desobediència Marta Rovira, que no va presentar recurs.

Segons els magistrats, la interlocutòria de Llarena recorreguda ubica de manera més "encertada" els fets en el delicte de desobediència. "Els encausats van desplegar i impulsar una desobediència civil i una insurrecció institucional orientada a alterar l'ordre constitucional, sense cap crida a la violència, no uns desordres públics per mitjà de la violència", diu la interlocutòria de la sala.

Malversació agreujada

La sala d'apel·lació també reitera que, com ja va assenyalar la interlocutòria del tribunal d'enjudiciament del 13 de febrer del 2023, la reforma de la malversació no altera el processament per aquest delicte. I tampoc ho altera la menció de l'ànim de lucre que consta a la nova redacció, així com no es poden incloure els fets en els nous subtipus atenuats.

Amb el nou Codi Penal, les penes de malversació són més baixes si no hi ha enriquiment personal o d'un tercer. Però Llarena considera que la malversació del referèndum de l'1 d'octubre va ser amb ànim de lucre i, per tant, conclou que no es poden atribuir atenuants.