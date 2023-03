El Suprem eleva les penes als agressors de la 'manada de Sabadell' condemnats per una violació en grup 

El Tribunal Suprem ha acordat elevar les penes de presó per als tres condemnats per la violació en grup a una noia de 18 anys a una nau abandonada de Sabadell arran d'un recurs presentat per la Fsicalia. En l'escrit, els magistrats consideren que, a les agressions sexuals múltiples, la conducta dels qui formen part del grup, encara que no siguin els autors de les violacions, tenen un plus de gravetat per la intimitat ambiental que exerceixen sobre la víctima.

Així, dos dels condemnats a 13 anys i 6 mesos hauran de complir 24 anys de condemna. En el cas del tercer, passarà dels 22 als 28 anys de presó, 12 dels quals com autor de la violació i 16 més com a cooperador necessari de dues altres agressions comeses per dos homes, un dels quals no ha pogut ser identificat i un altre està desaparegut. "Van ser cooperadors necessaris i no simples còmplices dels delictes de violació", conclou el Suprem.

Cinc anys després dels fets

Els fets van passar la nit del 2 al 3 de febrer de 2019, quan la noia va sortir de festa amb un grup d'amics pel centre de Sabadell. En marxar d'un local situat al carrer Advocat Cirera, i després de conversar amb un amic, va marxar sola cap a casa, ja passades les 6:00 hores. Un home, que encara no ha estat identificat, la va interceptar i de manera violenta la va empènyer contra una paret per fer-li tocaments i fins i tot introduir-li un dit a la vagina.

Després de forçar-la, la va portar fins a un local situat al barri de Can Feu, una antiga seu d'una entitat bancària on hi feien vida i dormien un grup d'homes, i on en aquell moment hi havia sis d'ells, els condemnats, un que es troba fugit i dos més que no han pogut ser identificats. La noia va ser conduïda fins una habitació, on va ser violada per dos homes, un dels quals el que la va assaltar pel carrer i el que està fugit. El tercer home acusat la va obligar a fer-li una fel·lació, i la va penetrar vaginalment i analment.



La jove va aconseguir escapar quan un dels acusats la va acompanyar al carrer i ella va aconseguir interceptar el cotxe d'una família, que en aquell moment sortia del seu aparcament per assistir a una competició esportiva d'un dels seus fills. L'home va fugir, i la família va dur la noia a la comissaria de la Policia Municipal, on es va activar el protocol d'atenció a la víctima.