El Suprem obre judici contra Reguant per negar-se a respondre a Vox durant el judici del procés

El Tribunal Suprem ha obert judici oral contra la diputada de la CUP Eulàlia Reguant per negar-se a respondre a Vox durant el judici del procés. La pròpia Reguant, que està aforada per la seva condició de parlamentària, ha cridat l'independentisme a utilitzar la seva causa i la "repressió" com un "bumerang" des del Parlament contra l'Estat. La Fiscalia li demana sis mesos de presó i inhabilitació per un delicte de desobediència greu.

Així ho ha explicat aquest dilluns la formació anticapitalista en una roda de premsa al Parlament en què han comparegut la major part de diputats del partit. El diputat Xavier Pellicer ha explicat que la defensa de Reguant presentarà un escrit de nul·litat contra el procediment, i demanarà que el Suprem torni a començar la instrucció de la causa. La defensa de la parlamentària calcula que aquesta setmana es donarà trasllat de la notificació per tal de fer-ne l'escrit, on Reguant demanarà la seva lliure absolució i la nul·litat. La CUP entén que ni el jutjat ni la Fiscalia no eren competents perquè Reguant és aforada.



Reguant ha afegit que la seva causa és un "element més" de la voluntat de l'Estat d'anul·lar la voluntat política del moviment independentista. És per això que ha fet una crida a "utilitzar la repressió com un bumerang contra l'Estat" des del Parlament. La diputada ha recordat els altres casos que afecten membres de la cambra, com el també diputat de la CUP Pau Juvillà, o els membres d'ERC Josep Maria Jové -president del grup parlamentari republicà- i Lluís Salvadó, en procés judicial també per l'1-O.