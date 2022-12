La Taula del Tercer Sector reclama que s'aprovin els pressupostos urgentment per aplicar l'augment del barem de l'IRSC

La Taula del Tercer Sector ha reclamat que s'aprovin els pressupostos de forma urgent per a poder aplicar l'augment del 8% del barem IRSC –el que revisa les prestacions socials– anunciat pel Govern. Ho ha dit la presidenta de l'ens, Francina Alsina, després de la reunió que s'ha celebrat aquest dilluns al Palau de la Generalitat. Alsina ha recordat que aquesta modificació s'inclourà en la Llei de Pressupostos, per la qual cosa no serà efectiva fins que els nous comptes siguin una realitat. Així, ha apuntat que "no hi ha cap raó justificable" per a no tirar-los endavant i ha advertit que la ciutadania i el tercer sector no entendrien que es deixés escapar "l'oportunitat d'incrementar la despesa social" en un moment tan complex com l'actual.

Francesca Alsina ha recordat que l'augment de l'IRSC està supeditat a l'aprovació dels pressupostos, per aquest motiu ha demanat al Govern i a les formacions polítiques que arribin a un acord com més aviat millor. "No hi ha cap raó justificable per a no pactar nous pressupostos i aprofitar l'oportunitat d'incrementar la despesa social i adaptar els comptes a la situació". En aquest sentit, ha advertit que les persones que ho estan passant més malament i les entitats de tercer sector no entendrien que no fos així.

Per tot plegat, ha revelat que faran arribar al PSC, Junts per Catalunya i En Comú Podem una petició "perquè facin el possible perquè Catalunya disposi d'uns pressupostos abans que acabi l'any".

12 anys congelat

Alsina ha comentat que fa mesos que les entitats han intensificat el treball per aconseguir la revisió d'aquest barem, congelat des de fa 12 anys, i sobretot perquè aquesta actualització no se situés per sota del 8%. "Des del setembre hem mantingut reunions a nivell tècnic i polític per assolir aquesta fita tan important", ha remarcat la presidenta de la Taula que ha dit que aquesta és "una molt bona notícia perquè és l'avenç social més important dels darrers anys".

En aquest sentit, ha assenyalat que la modificació "permetrà que les persones vulnerables disposin de més diners de butxaca en un context en què l'energia i la cistella de la compra estan disparats". Ha afegit que "l'import dels beneficiaris de la renda garantida de ciutadania s'acostarà més a l'encariment de la vida", ja que passarà de 664 euros mensuals als 714.

Més famílies al sistema de protecció social

Alhora, ha afirmat que permetrà que més famílies puguin entrar al sistema de protecció social. Així, ha detallat que afectarà ajudes per a habitatges, alimentació, beques escolars, pobresa energètica o prestacions a joves tutelats i extutelats en situació d'emancipar-se. "És indispensable en un moment en què la pobresa i la precarietat estan creixent", ha considerat.

La necessitat d'una revisió periòdica

Amb tot, ha insistit que amb aquest increment "no n'hi ha prou" perquè "és indispensable actualitzar el barem, però també fixar quins criteris s'aplicaran per anar actualitzant l'IRSC d'acord amb el nivell de vida i establir un criteri de revisió perquè no poden passar 10 anys més amb un llindar congelat i sense adequar-lo a la situació econòmica i social". L'actualització de l'IRSC implicarà que el Govern destinarà 144 milions d'euros més a prestacions socials.