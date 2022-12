El Govern inclou 14,5 milions per fer més places d'FP entre els punts d'acord amb sindicats i patronal pels pressupostos

La Generalitat destinarà 14,5 milions d'euros del pressupost del 2023 per garantir més places de Formació Professional (FP) pel curs 2023-2024. Alhora, reafirma que actualitzarà l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en un 8%, passant així dels 569,12 euros mensuals fins als 615. Aquestes són algunes de les mesures anunciades per l'executiu aquest matí, després d'una trobada del Consell del Diàleg Social –integrat per les patronals Foment del Treball i Pimec i els sindicats CCOO i UGT-.

"Es tracta d'un acord històric per l'enfortiment del diàleg social i la concertació perquè mai abans el Govern de la Generalitat havia implicat directament els sindicats i les patronals en l'elaboració del pressupost", ha destacat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. "Volem encarar aquest repte des del diàleg i la col·laboració amb els agents socials", ha coincidit el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

L'acord preveu un seguit de mesures de protecció social, així com d'impuls de per impulsar la Formació i Qualificació Professionals l'activitat productiva i la indústria i les polítiques d'ocupació.

Augment pressupostari per la FP

Quant a les mesures en l'àmbit de Formació i Qualificació Professionals, destinaran 14,5 milions a garantir que l'increment de places del curs 2022-2023 es manté en el curs 2023-2024, amb la creació d'almenys 257 nous grups. A més, s'ha acordat que durant el 2023 s'augmenti la dotació pressupostària de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Els 1,2 milions d'euros del pressupost 2022 passaran a ser 3,1 milions d'euros l'any vinent.

Alhora, la Generalitat s'ha compromès a desplegar l'orientació formativa i professional com un dels elements de la lluita contra l'abandonament escolar prematur i de millora de l'adequació de l'oferta formativa a les necessitats actuals i futures del teixit productiu i industrial de Catalunya. Així, de cara al curs 2023-2024, doblarà el nombre de persones orientadores als centres de formació professional del sistema i optimitzar els recursos existents.

També s'ha acordat el desplegament de recursos per a la creació i el reconeixement de centres de formació professional integrada, un cop el Projecte de Decret que els regula sigui aprovat pel Govern. Alhora, es planteja impulsar una campanya de promoció i sensibilització dels certificats professionals.

Primera actualització de l'IRSC des de 2010

Pel que fa a les mesures en l'àmbit de la protecció social, el pacte recull l'actualització de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) –la referència per valorar la situació de necessitat que condiciona l'accés a diverses prestacions socials i la quantia de les mateixes– en un 8%, fins a prop dels 615 euros mensuals. Aquesta seria la primera des de l'any 2010 i situaria l'IRSC a nivells superiors al de l'IPREM, l'equivalent a nivell estatal. Aquesta revisió permetrà "donar cobertura a més persones amb necessitat" i "actualitzar moltes ajudes que havien quedat desfasades", ha defensat Aragonès.

L'acord també posa sobre la taula crear un grup de treball permanent per al desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) com una eina d'incentiu a l'activitat laboral i social mitjançant complements d'estímul laboral. Entre altres, planteja afavorir la participació laboral dels fills menors de 26 anys, no comptabilitzant, o comptabilitzant parcialment, els seus ingressos; afavorir l'activació laboral de les persones beneficiàries de la RGC; i millorar la protecció econòmica dels menors d'edat.

Enfortir el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Quant a la promoció de polítiques d'ocupació, s'ha acordat enfortir el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) mitjançant l'execució del pressupost estimat pel 2023 de 595 milions d'euros. L'objectiu final és garantir una dotació de personal i de recursos suficient per facilitar l'orientació, intermediació i qualificació que reclamen el teixit productiu i les persones treballadores, especialment les que fa més d'un any que es troben en situació de desocupació i els col·lectius prioritaris.

Impuls de l'activitat productiva i la indústria

Finalment, pel que fa a les mesures per impulsar l'activitat productiva i la indústria, la Generalitat s'ha compromès a garantir l'execució de la totalitat dels imports consignats en el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), que per al 2023 és de 680 milions d'euros. Alhora, el Govern s'ha compromès a intensificar, a través d'ajudes de fins a dos milions d'euros, el suport a la internacionalització de les empreses catalanes.