El temporal desborda rius i el mar inunda bona part del Delta de l'Ebre

Tercer dia del temporal Glòria i afectacions cada cop més importants arreu de Catalunya. El litoral ha quedat malmès a pràcticament tot el Principat, amb un impacte especialment greu al Delta de l’Ebre, hi ha desenes de carreteres tallades, el servei està interromput en algunes línies de tren i ja hi ha diversos rius -el Ter, el Fluvià o el Tordera- que s’han desbordat. L’acumulació de pluja caiguda les darreres 48 hores ha provocat un enorme creixement dels cabals dels rius i ara mateix és l’element de màxima preocupació, ja que les pluges continuaran amb força aquesta tarda. Per tot plegat, Protecció Civil ha decretat que el pla Inuncat passa a la fase d’emergència. A més a més, ara mateix hi hauria una persona desaparegudes, a Palamós, i dues més ferides des de dilluns, segons informa el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A l’espera de veure com evoluciona la situació durant aquest dimecres, ja és segur que el temporal ha provocat danys molt importants al litoral català, fent desaparèixer un gran nombre de platges arreu de Catalunya. Però si hi ha un punt on el pas del Glòria té un impacte greu és el Delta de l’Ebre, on el mar ha penetrat tres quilòmetres terra endins i ha cobert 3.000 hectàrees d’arrossars. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que "no recordem res semblant. És dramàtic veure com es desborda el riu i entra el mar quilòmetres endins". De fet, el consistori es planteja demanar la declaració de zona catastròfica. La inundació afecta especialment els municipis d’Amposta, l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita, a més de Deltebre.

Rius desbordats

Aquest dimecres al matí s’ha confirmat el desbordament en alguns punts dels rius Ter, Fluvià i Tordera, a més de diverses rieres. El Ter, per exemple, s’ha desbordat a l’altura de Girona i Bescanó, mentre que el Fluvià ho ha fet a Olot i a la Vall d’en Bas. El Daró, l’Onyar, la Riera Major (Viladrau, Sant Sadurní d’Osormort i Vilanova de Sau), la Riera d’Osor o la Tordera són altres rius o rieres que provoquen inundacions. A més, el tram baix del Llobregat i el Gurri també estan en situació d’alerta. El desbordament de la Tordera ha provocat el tall de l’AP-7 i l’esfondrament parcial de dos ponts entre Malgrat i Blanes, que entre d’altres impactes han fet que s’hagi interromput la circulació de trens de la línia R1 de Rodalies entre Arenys i Maçanet.

Pel que fa a la xarxa viària, ara mateix hi ha desenes de carreteres tallades per inundacions o obstacles, com arbres, a la calçada. La C-35 a Hostalric, la GI-550 a Agullana, la N-420 a Gandesa, la C-12 a Tortosa, la C-61 a Arenys de Munt o la C-32 a Castelldefels en són alguns exemples. A nivell ferroviari, també hi ha múltiples afectacions, amb la circulació tallada entre Sant Martí de Centelles i Puigcerdà, entre d’altres. A més a més, per tercer dia hi haurà desenes de milers d’alumnes sense escola. Només a les comarques de Girona hi ha 297 centres educatius tancats, el que ha deixat sense classe gairebé 107.000 estudiants.

Pel que fa als danys personals, el SEM ha atès 57 persones afectades pel temporal, 50 de les quals han estat traslladades a centres de salut. N’hi ha dues de greus per contusions, una a Cornellà de Llobregat (dilluns) i l’altra a Alpicat, al Segrià, el dimarts. Finalment, els Bombers de la Generalitat i Salvament Marítim busquen una persona desapareguda a Palamós, al Baix Empordà. Hauria caigut al mar aquest dimarts a la nit des d'un vaixell mercant davant del port.