The Tyets i Julieta actuaran el 8 de desembre a la sala Scala de Londres

The Tyets, un dels grups del moment del panorama musical català, actuarà el proper 8 de desembre a l'emblemàtica sala Scala de Londres, i ho farà acompanyat de la cantant Julieta. El concert suposarà un salt internacional en l'exitosa trajectòria de la banda de reggaeton mataronina i de l'artista barcelonina. Les entrades, que valen una mica més de 28 euros, ja estan a la venda i una part dels beneficis es destinaran a l'Escola Catalana de Londres.

El concert l'organitzen Bona Gents, una iniciativa de dos catalans establerts a la capital del Regne Unit que vol ser la porta d'entrada de la nova escena musical catalana al país. Després de treballar a l'oficina de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat a Londres, Oriol Vidal i Benet Aragay han apostat per iniciar un projecte que arribi al públic anglès més jove i contribueixi a fomentar la cultura catalana.



Els impulsors de Bona Gents preveuen organitzar tres concerts al llarg de l'any que ve

En declaracions a l'ACN, els impulsors de Bona Gents han explicat que abans de la pandèmia de la Covid-19 existia al Regne Unit una entitats Roxy in Subtitles que portava a Londres artistes emergents de Catalunya i Espanya. Aquesta organització, però, va desaparèixer. Amb un alt interès per la música, Vidal i Aragay s'han proposat agafar el relleu d'aquesta entitat per donar "oportunitats" als músics catalans.

L'activitat de Bona Gents arrencarà amb el concert de The Tyets i Julieta, però els impulsors del projecte preveuen organitzar tres concerts al llarg de l'any que ve. En els propers mesos preveuen anunciar aquestes actuacions quan estiguin confirmades.

Calçots i música catalana

També s'han proposat complementar els concerts amb activitats gastronòmiques. "Agafar algun element característic de la nostra cuina i exprimir-lo, però sempre mantenint la música com a punt de partida", ha destacat Vidal. Han posat d'exemple portar plats com els calçots, menjar a la brasa o paella.

El projecte fa cinc mesos que s'està gestant de la mà de dos joves que fa tres anys que estan establerts a Londres. Les activitats es dirigeixen al públic britànic però també als 30.000 catalans i 200.000 ciutadans de la resta de l'Estat que calculen que estan establerts a la zona. Per a donar-se a conèixer, Bona Gents iniciarà una campanya de difusió a través de les xarxes socials.