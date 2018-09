Torra: "La meva única obediència és al Parlament"

Referèndum, d'acord, però només si és "vinculant" i pactat amb l'Estat. I posar en el centre de les reivindicacions sobiranistes la situació de presos i exiliats. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit aquest dimecres en el missatge que va donar el dia anterior en la seva conferència al Teatre Nacional de Catalunya, en una compareixença conjunta a Brussel·les amb Carles Puigdemont en què ha clarificat davant la premsa alguns dels punts del seu discurs. I en què no ha aclarit d'altres, com ara la seva resposta a una eventual sentència condemnatòria contra els presos i exiliats, limitant-se a dir que la seva "única obediència" és al Parlament.



Torra, formalment reunit a la capital belga amb la resta del grup parlamentari de Junts per Catalunya, ha assenyalat que la seva insistència en un referèndum pactat amb l'Estat, per desbloquejar la crisi política a Catalunya, s'ha d'entendre com una alternativa al "punt de partida" del "fet fundacional i constituent" del referèndum de l'1 d'octubre i de la declaració d'independència –simbòlica– del 27-O. "Estem disposats a canviar-lo per un referèndum vinculant, pactat i reconegut internacionalment", ha recalcat. Amb la precisió que aquest eventual referèndum ha de ser d'autodeterminació. En aquest sentit, i davant l'oferta del Govern central i del seu president, Pedro Sànchez, d'un referèndum sobre "l'autogovern" -que el propi Sànchez va aclarir que es referiria a un nou Estatut, Torra ha deixat clara la seva posició: "hi estem d'acord fins a l'auto; amb el que segueix, ja no".

Presos i exiliats, en primer terme

Igual que el dia anterior, Torra no ha parlat de terminis. I també com en la seva conferència al TNC ha insistit en la necessitat que el sobiranisme posi l'accent "els propers mesos" en la reivindicació de la situació de presos i exiliats, a l'espera d'un judici oral que pot ser imminent. Torra havia llançat en la seva conferència la proposta d'una mobilització permanent en forma de "marxa pels drets civils i les llibertats", des d'ara mateix i fins a la sentència. I aquest dimecres hi ha tornat, quan ha demanat "aprofitar" el "termini" fins a les sentències per "fer-nos forts", referint-se a la mobilització a què va cridar el dia anterior.



En aquesta línia, Torra s'ha preguntat "com és possible" que hagi comparegut al costat de Puigdemont", que "està lliure, que pot anar per tot el món excepte a Espanya", i ha assenyalat la incongruència que veu en el fet que es portar a judici "un govern el president del qual és a Bèlgica i està en llibertat". "Aquest és el tema i aquesta és la denúncia en la qual ens hem de centrar aquests mesos", ha conclòs."

En el torn de preguntes, Torra ha estat interrogat insistentment per la seva afirmació que no "acceptarà" una sentència que no sigui absolutòria, i que, en cas contrari, es posarà "a disposició del Parlament". Sobretot, li han preguntat per la possibilitat que això signifiqui que el Govern ordeni la posada en llibertat dels presos, com ha especulat algun mitjà. Torra ho ha titllat de "fake news", i no n'ha volgut donar més detalls, més enllà que se sotmetria a la decisió del Parlament. "Em dec al Parlament", "jo obeeixo", ha asseverat. "Si [les sentències] no son absolutòries, el poble de Catalunya decidirà. Proposaré a la cambra la decisió que cregui que s'ha de prendre", ha afirmat. "La meva única obediència i la meva única lleialtat és al Parlament de Catalunya", ha reblat.

Crida a la participació en la Diada

A diferència d'altres rodes de premsa conjuntes de Torra i Puigdemont, aquest darrer s'ha mantingut en un segon pla, i només ha intervingut per presentar la compareixença i per aclarir alguns punts. Com quan ha desmentit que l'exvicepresident cessat Oriol Junqueras no estigués assabentat dels desplaçaments a Brussel·les de Torra. "No és cert, com tampoc és cert, malgrat el que s'ha publicat en alguna premsa, que jo no hagi escrit cap carta al vicepresident Junqueras", ha afirmat taxativament Puigdemont.



Tant Puigdemont com Torra han cridat també a la participació en la manifestació de la Diada de dimarts que ve, amb l'argument principal que aquesta arriba amb l'anterior Govern processat, amb presos i exiliats i amb "la repressió encara vigent", a més de "l'atenció" dels governs europeus, segons ha assenyalat Puigdemont.