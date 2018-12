Torra reclama a Sánchez que "torni" a la política en comptes d'enviar "més policies"

Plens en paral·lel al Congrés dels Diputats i al Parlament i amb la situació a Catalunya com a claríssim focus d'interès comú. Mentre que Pedro Sánchez advertia el Govern de la Generalitat que prendrà mesures si els Mossos d'Esquadra no actuen en hipotètiques noves accions dels CDR -en referència als talls d'autopistes i a l'aixecament de barreres de peatges de fa uns dies-, Quim Torra ha denunciat el que considera un gir de l'executiu estatal, ja que en comptes d'arribar la política, sembla que "arribaran més policies". Sánchez ha dit al Congrés que enviarà "efectius suficients" dels cossos i forces de seguretat de l'Estat "si persisteix" el que considera "inacció" dels Mossos.



El president català ha manifestat que espera que els socialistes "tornin a la política i al diàleg" i s'ha preguntat què ha portat a Sánchez a "perdre aquell interès" i agafar "les mateixes tesis de la dreta". En la sessió de control al Parlament, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha advertit Torra que si no se cenyeix als marcs legals no comptin amb ells per cap mena de diàleg i pacte. Iceta ha estat contestat al seu torn pel portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, que li ha exigit que els socialistes no vinguin a Barcelona a fer cap consell de ministres -com el previst pel dia 21- si no tenen cap més proposta que la "repressio i l'electoralisme fàcil".

La cap de l'oposició a Catalunya, Inés Arrimadas, ha mantingut el to habitual i ha estat molt crítica amb Torra, a qui considera un "perill públic". Per això creu que "el govern d'Espanya ens ha de protegir davant de vostès perquè tot el que passi a Catalunya serà responsabilitat de vostè i del govern d'Espanya que ens està deixant abandonats a les seves mans". Arrimadas ho ha dit amb una pancarta amb el 155, cosa que Torra ha interpretat com una amenaça i li ha demanat que cessin.

Inés Arrimadas, amb un cartell del 155 durant el ple del Parlament. EFE / ANDREU DALMAU

Crítiques als Mossos i a la via eslovena



Les darreres actuacions dels Mossos d'Esquadra també han protagonitzat la sessió de control i han evidenciat un canvi de posició notable de Torra. A diferència del que deia fa uns dies, avui el president català ha criticat el que considera atacs als cordons policials del passat 6 de desembre a Girona i a Terrassa i ha reclamat una reflexió a la CUP, molt crítica amb les carregues dels Mossos. Per al diputat cupaire Carles Riera, el govern "està reproduint el model d'ordre públic que van fer servir els cossos de seguretat de l'estat l'1-O". La CUP ha demanat canvis al Govern, "començant per la Conselleria d'Interior". Torra ha afegit que qualsevol actuació d'algun agent fora dels protocols serà "expedientada i sancionada".



L'anomenada via eslovena també ha estat un dels punts d'interès de la sessió de control. Torra ha matisat per recalcar que el "camí cap a la llibertat és, ha estat i serà sempre cívic, pacífic i democràtic", i ha defensat que la via d'Eslovènia va ser "la d'unes eleccions democràtiques i un referèndum". Inés Arrimadas ha recordat els "morts" del procés d'independència eslovè. La presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, li ha demanat una rectificació immediata, bàsicament per la unilateralitat que comporta.