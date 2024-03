Tot el que has de saber sobre la preinscripció escolar 2024-2025 a Catalunya

Aquest dimecres comença la preinscripció escolar del curs que ve per als alumnes del segon cicle d'infantil i per als de primària. El tràmit tornarà a ser totalment telemàtic i es podrà fer fins al 20 d'aquest mes. La llista amb la puntuació provisional es coneixerà el 17 d'abril i les famílies tindran cinc dies per fer reclamacions.

Finalment, la llista d'assignacions finals es donarà a conèixer el 10 de juny i la matriculació es podrà fer del 18 al 26 de juny.

L'oferta inicial per al curs 2024-2025 serà de 3.024 grups per a I3 i de 2.897 per a 1r d'ESO, 15 i 42 menys que l'oferta final del curs actual, respectivament. La previsió és que hi hagi 1.800 infants menys a I3 i 1.100 a 1r d'ESO, seguint la tendència dels darrers anys. D'altra banda, el 90,7% dels grups d'I3 públics sortiran amb ràtio 20 o menys.

Per als estudiants d'ESO, la preinscripció començarà divendres i acabarà el 20 de març. En el cas del batxillerat, les sol·licituds es podran presentar del 18 al 25 d'abril, la publicació de les assignacions serà el 20 de juny i la matriculació del 21 de juny a l'1 de juliol.

El pròxim curs escolar començarà el 9 de setembre

El proper curs escolar començarà el dilluns 9 de setembre, tant a les escoles com als instituts. D'aquesta forma, el Departament d'Educació endarrereix la data d'inici de curs 2024/2025. L'any passat va començar el 6 de setembre.