El total d'hospitalitzats ja supera la primera onada, amb més de 2.880 malalts per Covid-19

Segueix pujant la pressió assistencial i el total de persones hospitalitzades ja supera els valors de la primera onada, amb un total de 2.886 pacients ingressats amb Covid-19, per sobre dels 2.870 pacients que es va registrar el 15 d'abril. Els ingressos a les UCI també pugen en 10 pacients més i ja sumen 631 persones. El Departament de Salut va augmentar la seva previsió i augura arribar a les 900 persones ingressades a llits de crítics amb Covid-19, que sumades a les persones amb altres patologies s'enfilarien fins als 1.200 o 1.300 pacients. El punt més crític de la primera onada va ser el 6 d'abril, quan es va arribar als 1.528 malalts a les UCI. Les xifra de morts registrats aquest divendres també és força alta, de 131.

Per contra, els indicadors epidemiològics s'alenteixen i la velocitat de propagació (Rt) se situa en l'1,02, cinc centèsimes menys que fa 24 hores. La dada frega el llindar de l'1, per sobre del qual aquest valor indica que el virus està en expansió. Segons la xifra actual, cada 100 persones positives contagien una mitjana de 102 persones més. També baixa el risc de rebrot fins als 637 punts, 27 menys que ahir, tot i que segueix situant-se molt per sobre del llindar del 100 a partir del qual es considera que la situació epidemiològica és molt greu.

Els nombre de positius detectats durant el darrer dia és de 4.194 casos confirmats per PCR o TA, i ja suma un total de 439.695 des de l'inici de la pandèmia. Aquesta xifra està molt per sobre de l'objectiu de Salut de 1.000 positius per dia marcat durant la segona onada. També puja la incidència a 14 dies per cada 100.000 habitants i passa de 649,63 a 652,76. El percentatge de positivitat del total de les proves practicades, en el 8,10%, també està per sobre del llindar de control de l'OMS, un 5%, tot i que marca una tendència a la baixa en comparació amb els valors de la primera quinzena de gener, la majoria per sobre del 10%.

Per altra banda la campanya de vacunació avança i els vacunats amb la primera dosi són 168.160, 3.422 més. També n'hi ha 3.769 que ja han rebut la segona, 1.273 més.