Totes les pel·lícules en català que podeu veure als cinemes els propers dies

Anar al cinema és una bona manera d'escapar-nos de la realitat i submergir-nos en un món nou. També és una manera divertida de passar temps amb els amics o la família, i la pantalla gran i el so envoltant poden oferir-nos una experiència inoblidable i incomparable. Amb tot, veure pel·lícules al cinema és una manera idònia de viure un entreteniment únic, i si li afegim el component de veure films en català l'experiència és la bomba.

A la cartellera de llengua catalana d'aquesta setmana us portem diverses novetats, entre les quals hi destaquen un film sobre l'autoconeixement i una animació d'un noi que volia carregar un lleó xinès. Vinga, cap al cine!

'La vida sense tu'

Una de les principals novetats a la cartellera en català d'aquesta setmana és La vida sense tu, un film francés ple d'emotivitat amb dos nominacions al Festival de Cannes. En un carrer de París, la Joan Verra es troba amb el primer amor. Aclaparada, fuig a casa seva per rememorar els últims 40 anys construint una imatge fantàstica de la seva vida conjuntament amb el seu fill. El viatge emocional que recorren els ensenya un nou món sobre l'acceptació de les històries que ens expliquem a nosaltres mateixos.

La vida sense tu es pot veure als Cinemes Girona de Barcelona, i també al Screenbox Funatic de Lleida i el CineBaix de Sant Feliu de Llobregat.

'Mikado'

Mikado és una altra de les pel·lícules que s'estrenen aquesta setamana als cinemes en català. Relata la vida de la Magda, una adolescent que perd la mare i es queda a viure sola amb el pare. Quan comença a treballar com a voluntària en un hospital de nens amb càncer, una acció farà que el seu pare esclati i posi a prova la relació entre ambdós.

És un film romanès que es pot veure, en versió original i subtitulada, al Cinema Maldà de Barcelona. I en versió doblada al català al Screenbox Funatic de Lleida i al CineBaix de Sant Feliu de Llobregat.

'El noi lleó'

Com cada setmana, a la cartellera en català no hi pot faltar un film nou d'animació, en aquesta ocasió El noi lleó. En aquesta història, el jove Gyun viu amb els seus avis en un petit poble de Guangdong, a la Xina. El seu somni és aprendre a portar el lleó xinès i participar en el torneig de colles. Juntament els seus amics Kat i Doggie i junts van a veure un vell mestre especialitzat en la coreografia d'aquesta tradició.

Es pot veure al CineClub de la Fundació Institut Confuci i a la Soho House de Barcelona, als JCA de Lleida-Aplicat, als Cinemes Truffaut de Girona i als JCA de Tarragona-Valls.

'El fred que crema'

El fred que crema és un thiller històric protagonitzat per Greta Fernández i Roger Casamajor que narra la història d'una família que acull uns jueus que fugen dels nazis el 1943. La por, la tensió i la mort són molt presents a la vida de les muntanyes catalanes, mentre els alemanys busquen als jueus per la vall.

Aquesta pel·lícula, estrenada tot just fa una setmana, es pot veure als cinemes Girona, Bosque, Cinesa Diagonal Mar, Verdi i Renoir de Barcelona. També al JCA Alpicat-Lleida, al JCA de Tarragona-Valls, a l'Ocine de Tarragona-Les Gavarres i a l'Ocine de Girona.

'Yuku i la flor de l'Himàlaia'

Un altre dels films infantils que s'estrenen aquesta setmana és Yuku i la flor de l'Himàlaia, una pel·lícula sobre un jove ratolí que viu amb la seva família al soterrani d'un castell. La seva àvia li transmet els valors familiars explicant-li contes populars de tota la vida. En un dels llibres de contes de la seva àvia, Yuku aprèn que la flor de l'Himàlaia li pot donar la llum eterna, així que emprèn un gran viatge amb l'objectiu de trobar la flor.

Les aventures del ratoli Yuku es poden veure als cinemes Girona i Zumzeig de barcelona, als JCA de Tarragona-Valls i Lleida-Aplicat, al CineBaix de Sant Feliud de Llobregat i al Cinema Edison de Granollers.

'Avatar: El sentit de l'aigua'

Si encara no has passat pel cinema a veure la segona entrega de la saga d'Avatar no pateixis, encara hi ets a temps! El segon film de la sèire, que ara també està disponible en català, està ambientat deu anys després dels esdeveniments de la primera entrega. Avatar: El sentit de l'aigua narra la història de la família Sully i les batalles que lluiten per sobreviure.

Pots veure Avatar a l'Arena Multicines de Barcelona, als Cines Full de Cornellà de Llobregat, al Cinesa Parc Vallès de Terrassa i al Multicines Sucre de Vic.

'El gat amb botes: L'últim desig'

Les aventures del gat amb botes arriben al límit amb El gat amb botes: L'últim desig, una de les pel·lícules més vistes de l'època nadalenca que encara ocupa un lloc en algunes de les cartelleres en català. En aquesta pel·lícula, el gat que calça botes ja ha gastat vuit de les seves nou vides, i per recuperar-les ha d'emprendre un viatge èpic per la Selva Negra a la recerca de l'Estel dels Desitjos.

Pots veure El gat amb botes als cinemes ACEC Bages de Manresa, al Cinesa Parc de Terrassa, als JCA de Tarragona-Valls i al Multicines Sucre de Vic.

'El prodigiós Maurice'

Una altra opció per als petits de la casa és El prodigiós Maurice. Aquest film d'animació narra la història d'en Maurice, un gat que es guanya la vida estafant al costat de les seves amigues, les rates. Quan arriben a una nova destinació, es troben amb diversos esdeveniments misteriosos que compliquen la seva tasca.

Es pot veure als Cinemes Verdi i Girona de la localitat de Barcelona i a l'Ocine de Girona.

'Maija Isola'

Aquest documental germanofinès retrata la vida de la modista Maija Ijasola, l'autora dels icònics estampats Marimekko, la marca de roba més coneguda de Finlàndia. En aquesta cinta, que ja s'ha exhibit en diferents punts de Catalunya amb una gran acollida, la directora Leena Kilpeläinen reconstrueix la vida d'Isola a través de fotografies, dibuixos, diaris personals, postals i seqüencies d'animació.

Durant la propera setmana, el film es pot veure, en llengua original i subtitulada en català, a l'Auditori Sant Martí de Barcelona, al Centre Cívic Santa Eugènia de Girona o al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès.