Trànsit limita la velocitat a 100 km/h a l'AP-7 entre Martorell i Gelida els caps de setmana a partir d'aquest divendres

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha decidit limitar la velocitat a 100 km/h a l'AP-7 entre Martorell i Gelida els divendres a la tarda, dissabte al matí i diumenge a la tarda i els camions hauran de circular per la dreta en aquest tram d'uns 7 quilòmetres. La mesura començarà a aplicar-se aquest mateix divendres en fase de proves i forma part del paquet d'accions que l'SCT ha presentat aquest dijous per reduir la sinistralitat a l'AP-7. Els accidents i les víctimes s'han disparat des que van aixecar-se els peatges l'agost de 2021.

El pla es desplegarà entre el 2023 i 2025 amb una inversió de 14,3 milions, entre altres mesures, també preveu utilitzar drons per controlar els punts més conflictius i instal·lar nous radars a l'autopista, on la mobilitat ha augmentat un 26% des de l'alliberament dels peatges. Les mesures han estat anunciades pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.

La limitació de la velocitat en les franges d'operació sortida i en la de tornada en el tram Gelida-Martorell respon a l'important augment de la mobilitat en aquest tram des que hi van desaparèixer els peatges. L'SCT ha observat que els vehicles no respecten prou les distàncies de seguretat i també corren massa, segons ha explicat el seu director, Ramon Lamiel, que ha indicat que hi estan registrant accidents múltiples. Els responsables del SCT esperen que la mesura ajudi a millorar la seguretat viària en aquest tram i no descarten baixar més el límit de velocitat si aquests 100 km/h no són suficients. Trànsit i Mossos faran controls de la velocitat per controlar que la limitació es compleixi.

Més trams de velocitat variable

El SCT vol estendre sistemes de velocitat variable en més trams de la via i té l'ull posat en el tronc central de l'AP-7 en espera que l'Estat, que és el titular de l'autopista, pugui aplicar mesures en aquesta direcció, com li ha estat reclamant la Generalitat. Trànsit ja va limitar la velocitat a 100 km/h per hora entre Granollers i el Papiol fa uns mesos.

A més a més, el Servei Català de Trànsit instal·larà en aquesta autopista nous radars en els punts on hi ha més accidents. Començarà amb quatre, amb un nou sistema d'instal·lació, i una de les primeres localitzacions en què s'ubicaran serà a la trifurcació del Papiol B-23 / A-2 / AP-7. També instal·larà un radar de tram a la zona de Móra a Constantí en el període 2023-2025.

A més, farà servir drons per controlar punts viaris conflictius. La primera missió serà a l'enllaç de la C-60 / AP-7 per analitzar l'origen de la pertorbació de la Roca en el retorn dels diumenges i també a la B-23 i AP-7 per controlar les infraccions d'incorporació, que són un risc per a la seguretat viària i ocasionen retencions. Els drons serviran per controlar la mobilitat, complementaris als helicòpters i mitjans terrestres del Servei Català de Trànsit, i la idea és que més endavant serveixin també per multar.

Limitacions per als camions

El pla preveu limitacions de vehicles pesants en el tram del sud de 30 quilòmetres entre Calafat i Camarles (Baix Ebre), on els camions hauran de circular pel carril de la dreta. Aquesta limitació serà per a tots els dies de la setmana i es començarà aplicar aviat, si bé no han concretat una data. Entre altres mesures, Trànsit també destaca la instal·lació en els retorns de cap de setmana dels 70 quilòmetres de carrils addicionals a l'AP-7 nord (Montornès del Vallès i Sant Celoni) i sud (Vilafranca del Penedès i el Papiol) per dotar de més capacitat la via. Aquesta mesura ja s'aplica i s'ha avançat en el calendari, ja que es començaven a instal·lar al voltant de Setmana Santa però aquest any ja fa algun cap de setmana que s'han obert.

Més accidents i més víctimes mortals

La mobilitat ha augmentat de mitjana un 26% en aquesta autopista des que es van alliberar els peatges, l'agost del 2021, i la circulació de camions s'ha incrementat un 36%. En tres trams (Bellaterra / C-58, C-59 / Mollet i Mollet / Montmeló), el trànsit ha baixat per la desviació de la circulació cap a altres vies alliberades, com pot ser la C-33, però la tendència general és d'augment.



Els accidents també s'han incrementat a l'AP-7. L'autopista va registrar el 2019 503 accidents amb víctimes, 32 dels quals amb persones mortes o ferits greus, mentre que el 2022 aquests sinistres van augmentar fins als 647, 55 dels quals amb morts o ferits greus. El 2019, 15 persones van morir en accidents a l'AP-7 i 19 més van resultar ferides de gravetat, mentre que l'any passat les víctimes mortals van ser 24 i els ferits greus, 52.