Treballadors de Brians 1 i 2 aixequen el bloqueig als accessos de les presons

Els funcionaris de presons que a primera hora del matí han tornat a bloquejar els accessos als centres de Brians 1 i 2 han decidit posar fi a la protesta. La decisió s'ha pres en assemblea després que un dispositiu dels Mossos d'Esquadra alliberés un carril per permetre l'accés i sortida als centres penitenciaris.

Els funcionaris havien bloquejat l'accés des de primera hora del matí en contra de les negociacions dels sindicats amb el Departament de Justícia, en considerar que aquesta havia estat una negociació a esquenes dels treballadors. Critiquen que no van consultar a la plantilla sobre aquestes trobades i defensen que el que volen els treballadors són les dimissions de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

Aquest dimarts es va produir la primera reunió entre els sindicats i el Departament de Justícia, que va acabar amb la creació de dues taules de negociació, una sobre condicions laboras i una segona sobre seguretat.

Protestes a les presons

Els sindicats penitenciaris van iniciar fa dues setmanes diverses protestes i bloquejos als centres penitenciaris de Lledoners, Quatre Camins i Joves, Ponent, Wad-Ras i Brians 1 i 2 arran de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric a mans d'un intern. L'atacant es va suïcidar just després. Els sindicats apunten a un augment d'agressions "alarmant" i demanen més mitjans i suports a les presons.



La darrera protesta dels funcionaris de presons va tenir lloc el dilluns 25 de març a Brians 2. Llavors però no es va bloquejar l'accés sinó que es va fer una concentració coincidint amb la sortida del futbolista Dani Alves. Cal recordar que els sindicats dels treballadors de les presons van convocar una vaga per al 26 d'abril i per a l'11 de maig coincidint amb l'inici de la campanya per a les eleccions al Parlament del 12-M i amb la jornada de reflexió.