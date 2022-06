Tres fires de llibres per fugir de l’allau de les novetats aquest cap de setmana

Si com diu la cançó cal que neixin flors a cada instant, el sector del llibre busca desestacionalitzar-se i muntar iniciatives per engrescar a la comunitat lectora, en mesos que no tinguin res a veure amb el Sant Jordi o Nadal. Si fa un parell de setmanes es va celebrar la Fira Literal, aquest dissabte a Reus s’hi celebra l’Epíleg, la primera edició d’una fira dedicada als llibres i les idees radicals, mentre que a Barcelona torna la Fira del llibre únic i l’ArsLibris.



Malgrat que diverses en la forma, aquestes tres iniciatives ofereixen la possibilitat de fugir de les presses de les novetats que es publiquen i submergir-se en la pesca d’aquell llibre que no sabíem que estàvem buscant. Perquè al capdavall els llibres no tenen data de caducitat, i com diuen des de Comanegra "un llibre nou és qualsevol llibre que no hagi llegit".

Fira del llibre únic (Barcelona)

Aquest dissabte 11 de juny arrenca la segona edició de la Fira del llibre únic, una iniciativa impulsada per l’editorial Comanegra on del que es tracta no és d’anar-hi a trobar novetats sinó de recuperar llibres de fons. En aquesta fira hi participen 11 editorials (Adesiara, Anagrama, Blackie Books, Fragmenta, l’Altra Editorial, l’Avenç, Males Herbes, Minúscula, Quaderns Crema, Sajalín i Comanegra, és clar), i totes elles portaran només un títol del seu catàleg.



Un títol que fa més de dos anys que ha estat publicat i que segons els seus editors no ha tingut la repercussió que es mereixi. Al pati de la Fàbrica Lehmann des de les 11h fins a les 20h tothom que s’hi acosti descobrirà quins son els llibres únics d’enguany i a banda podrà gaudir de les activitats que cada editorial ha organitzat, i que seran un misteri fins que comenci la fira.

ArtsLibris, la Fira Internacional del llibre d’artista (Barcelona)

Del divendres 10 de juny al diumenge 12, al Fossat del Mercat de Sant Antoni i amb la participació del Mercat Dominical del Llibre se celebra la tretzena edició d’ArtsLibris que enguany bat rècord d'expositors internacionals i nacionals, amb 105 editors, artistes, institucions, escoles i fàbriques de creació que hi participaran de manera directa, exhibint-ne les publicacions; amb més 44 activitats paral·leles que inclouen tallers, debats i presentacions de llibres.



Un dels atractius d’ArtsLibris és que es tracta d’un espai multidisciplinari on coincideixen projectes independents, editorials emergents amb d’altres de consagrades, fotollibres, autopublicacions, música i poesia. Un espai amb vocació de punt de trobada per a editors i artistes.

Entre els participants d’enguany hi ha Isabel Coixet, Antón Reixa, Eloy Fernández Porta, Isabel Bordes, (directora de la Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); Natàlia Chocarro (Fundació Vila-Casas), José María Lafuente, (Presidente y director del Archivo Lafuente), Arnau Horta, Laia Argüelles, Louis Porter o María Lucas, per només citar-ne alguns.

Fira Epíleg (Reus)

Reus aquest dissabte 11 de juny acollirà la primera fira de llibres i idees radicals i de proximitat Epíleg. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Casal Despertaferro amb la col·laboració de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Reus, de la xarxa Kult i de la Fira Literal de Barcelona.



L’Epíleg té l’objectiu de promoure la literatura escrita en català. I per fer-ho, la fira estarà diferenciada per dues zones: l'espai Ferrater destinat a la producció literària local i del territori més immediat i, per altra banda, l'espai Joan Fuster que acollirà les parades d'editorials, llibreries i entitats dels països catalans que venguin obres escrites en català.



De les deu del matí a la una de la matinada, parades, música, espectacles i sobretot llibres ompliran la rambla del carrer Bernat Torroja, amb la intenció de descentralitzar l'oferta cultural de la ciutat, però també del territori.