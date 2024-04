Trias no descarta governar la Generalitat amb el PSC si Junts no guanya les eleccions del 12 de maig

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha assegurat que el seu partit no governarà la Generalitat amb el PSC si els socialistes guanyen les eleccions del 12 de maig. Però no hi ha tancat la porta en cas que Junts no sigui la força més votada. "Veurem, a la vida tot pot canviar i has d'estar obert a negociar amb gent", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya. Cal recordar que Collboni governa en minoria al consistori barceloní a l'espera de decidir si pactarà amb ERC i comuns o formarà un govern amb els postconvergents.

D'altra banda, Trias ha avisat que l'estabilitat de la legislatura espanyola pot descarrilar si el candidat del PSC, Salvador Illa, fa "combinacions necessàries" per ser president de la Generalitat en cas que Junts sigui la força més votada, tal com va fer Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, evitant així un govern independentista a la ciutat. "Creure's que no té conseqüències és viure a Alícia al país de les meravelles", ha afegit Trias.

"Has de tenir les coses clares, explicar els plantejaments i no tenir por. Ara tenim Puigdemont que no té por", ha defensat. A més s'ha referit al candidat de Junts a les eleccions del 12-M com una persona "insubornable" a l'hora de portar a terme les negociacions.

Junts no arribarà a acords amb Aliança Catalana

Preguntat per les polèmiques declaracions en què Trias va apostar perquè Junts faci un congrés per nomenar Puigdemont president del partit, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que no són una desautorització de Laura Borràs, actual presidenta del partit.

Trias veu "evident" que Junts no arribarà a acords amb Aliança Catalana. "Aquest tipus de preguntes les fa gent que vol que ens trenquem una cama i hem de ser llestos. El mateix que fem amb Vox", ha afegit.

Així doncs, Trias ha posat Aliança Catalana i Vox al mateix nivell descartant pactes. "No hi comptem", ha conclòs. Ho ha dit després que Puigdemont no respongués clarament a la pregunta de si faran un veto al partit de Sílvia Orriols i digués que no s'ha de posar la bena abans de la ferida.