El TSJC refusa imposar una assignatura més de castellà des de l'inici de curs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha denegat decretar mesures cautelars per impartir una assignatura més en castellà a les escoles catalanes, com havia demandat l'Asociación por una Escuela Bilingüe ( AEB) en un recurs contra les instruccions del Departament d'Educació per al curs que arrenca la setmana vinent.

La decisió, per tant, suposa que no s'imposa el 25% de castellà a les aules, almenys fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre la nova llei i el decret del català a l'escola, que bàsicament eviten l'aplicació d'aquest percentatge.

El tribunal descarta propostes com incloure el castellà als projectes lingüístics com a llengua vehicular i de referència, o incorporar com a mínim una assignatura, matèria, àrea o activitat de caràcter troncal o anàleg en aquesta llengua. La Fiscalia també es mostra contrària a les mesures, mentre que l’associació espanyolista ja ha avança que recorrerà la resolució.

La Generalitat també havia presentat un escrit contra el que reclamava l'AEB, mentre que el passat dia 22 va pronunciar-se la Fiscalia. En un escrit, el ministeri públic assegura que "no li falta raó a l’administració demandada en el seu escrit d’oposició a l’adopció de mesures cautelars, quan assenyala que l’entitat recurrent pretén que la sala es pronunciï i deixi sense efecte qüestions de naturalesa normativa regulades pel decret llei 6/2022 i la llei 8/2022 que desbordarien el seu àmbit competencial".

Dura crítica del tribunal a l'AEB

En els raonaments del TSJC, la magistrada recorda que la procedència d’una mesura cautelar suposa "un alt grau de ponderació conjunta de criteris per part d’un òrgan judicial". En aquest sentit, remarca la necessitat de disposar d’una "justificació" que demostri "adequadament" quins danys i perjudicis de "reparació impossible" concorren per acordar la suspensió. També afirma que les mesures cautelars "no es poden confondre" amb un enjudiciament del "fons del procés".

"És inadmissible la falta de concreció dels perjudicis que es derivarien en el suposat que no s’adoptés la mesura cautelar", afegeix el text, per concloure que "posa en evidència que allò que es pretén en realitat és avançar una resolució favorable a part recurrent".